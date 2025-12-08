Leticia Sabater promete “un fiestón espectacular” en su regreso a Gijón: “Voy como un misil para darlo todo”

"Un fiestón". Esta es la promesa de Leticia Sabater en su regreso a Gijón. La cantante y presentadora ha invitado a sus seguidores a acompañarla en su vuelta a Asturias este mismo mes de diciembre con un concierto en una céntrica discoteca de la ciudad en la que será su segunda visita a la capital marítima del Principado este año. “¿Qué pasa Gijón? ¿Cómo están mis asturianos? Yo con muchas ganas de veros”, señala la cantante a través de un vídeo en sus redes sociales para anunciar el concierto.

Participante en múltiples programas y numerosos concursos de televisión, Leticis Sabater ha publicado distintas canciones en los últimos años como "La Salchipapa" o "Toma Pepinazo". Ahora promete "darlo todo". "Va a ser un fiestón", afirma la intérprete que hace solo unos meses volvía a cantar a los asturianos en el prao de la fiesta de El Fresno, en Grado, donde la presentaron como "artista intergeneracional" el pasado septiembre.

Leticia Sabater, que este verano lanzó una canción con su mente puesta en Eurovisión, se subirá al escenario de la discteca Dragón Pass, en la calle Donata Argüelles, el próximo sábado. “A partir de las 12.30 horas cantaré mis temazos, subiréis conmigo y luego fotos”, avanza la cantante. “Voy como un misil para darlo todo. Arriba Gijón”, remataba la artista.

De concursos a realitys de televisión

La cantante es un rostro muy conocido de la televisión, con participaciones en muchos programas de todo tipo. Un ejemplo fue su paso por la isla de "Supervivientes", "Acorralados" o "Esta cocina es un infierno".

Otro de sus periplos, por ejemplo, fue "El rival más débil", donde varios famosos se enfrentaban a preguntas de todo tipo con el objetivo de recaudar el mayor dinero posible para fines benéficos. Tras el programa, la propia Leticia Sabater se reía de sí misma. “Alguna cosilla he fallado, pero tampoco es para tanto. La pregunta esta de qué trae el Acueducto… Pues el Acueducto está fijo y claro, no sé que trae. Digo para mi trae piedras”.

Leticia Sabater comenzó en el mundo de la televisión en distintos programas. Pasó de "Chica Hermida" a presentar programas infantiles durante muchos años a principios de los noventa.