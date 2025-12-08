Llantones, en Gijón, ilumina la Navidad por primera vez: "Estamos muy ilusionados"
Decenas de vecinos participan en el encendido del gran árbol junto a la capilla del pueblo
Y la Navidad prendió en Llantones. La asociación de festejos del Carmen del barrio ubicado en Leorio celebró este lunes el encendido del árbol navideño, junto a la capilla. Lo hizo a lo grande, con decenas de vecinos, que brindaron por una decoración que llega por vez primera. "Estamos muy ilusionados", señalaron desde el colectivo.
En Llantones, la tradición de engalanar las casas va en aumento durante los últimos años. Sin embargo, esta vez los vecinos y la asociación de festejos se propusieron adornar el pueblo. "Es un gesto que sirve también para agradecer cómo se vuelcan con nosotros en las fiestas", subrayaron desde la entidad.
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- Gijón utilizará una tecnología puntera suiza para recuperar la piscina de la Laboral (que antes de nada será sometida a una profunda limpieza)
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
- La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
- Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón