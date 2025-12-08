Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llantones, en Gijón, ilumina la Navidad por primera vez: "Estamos muy ilusionados"

Decenas de vecinos participan en el encendido del gran árbol junto a la capilla del pueblo

Vecinos de Llantones, tras el encendido navideño.

Y la Navidad prendió en Llantones. La asociación de festejos del Carmen del barrio ubicado en Leorio celebró este lunes el encendido del árbol navideño, junto a la capilla. Lo hizo a lo grande, con decenas de vecinos, que brindaron por una decoración que llega por vez primera. "Estamos muy ilusionados", señalaron desde el colectivo.

Un detalle de la decoración de la capilla.

En Llantones, la tradición de engalanar las casas va en aumento durante los últimos años. Sin embargo, esta vez los vecinos y la asociación de festejos se propusieron adornar el pueblo. "Es un gesto que sirve también para agradecer cómo se vuelcan con nosotros en las fiestas", subrayaron desde la entidad.

