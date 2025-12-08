Llantones, en Gijón, ilumina la Navidad por primera vez: "Estamos muy ilusionados"

Y la Navidad prendió en Llantones. La asociación de festejos del Carmen del barrio ubicado en Leorio celebró este lunes el encendido del árbol navideño, junto a la capilla. Lo hizo a lo grande, con decenas de vecinos, que brindaron por una decoración que llega por vez primera. "Estamos muy ilusionados", señalaron desde el colectivo.

Un detalle de la decoración de la capilla. / LNE

En Llantones, la tradición de engalanar las casas va en aumento durante los últimos años. Sin embargo, esta vez los vecinos y la asociación de festejos se propusieron adornar el pueblo. "Es un gesto que sirve también para agradecer cómo se vuelcan con nosotros en las fiestas", subrayaron desde la entidad.