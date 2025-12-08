Mensajes "contundentes, aspiracionales y fáciles de recordar" en el mobiliario urbano de Gijón: así es la campaña de la Unión de Comerciantes para reivindicar el comercio local
"Sigue siendo un modelo imbatible frente a cualquier otra forma de compra", afirman desde la entidad
S. G.
La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias ha impulsado una nueva campaña de sensibilización para "poner en valor el papel esencial del comercio local". Una iniciativa que tendrá presencia digital y física en mobiliario urbano de Gijón, donde se podrán leer mensajes "aspiracionales y muy fáciles de recordar, que conectan con la ciudadanía y reivindican el valor diferencial del comercio local". Entre las consignas figuran algunas como "tu comercio local impulsa la ciudad que quieres", "en el comercio de Gijón te atiende alguien que te escucha" o "el mejor click está en las tiendas de las calles de Gijón". También habrá colaboraciones con influencers, contenido en redes sociales o campañas de marketing.
"El comercio local sigue siendo un modelo imbatible frente a cualquier otra forma de compra", destacan desde la Unión de Comerciantes, que subrayan "la cercanía, el conocimiento real del cliente, la inmediatez en el servicio, la profesionalidad en el trato y su contribución a un consumo más sostenible" como algunos de los atributos de este tipo de comercio, que "dinamiza nuestras ciudades, activa las calles, genera empleo y crea entornos más seguros y llenos de vida", agregan desde la entidad. La campaña se caracteriza por "un enfoque visual limpio y directo, en el que la fuerza está en los mensajes".
