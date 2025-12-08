Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Principado prepara un plan estratégico sobre la cultura tradicional asturiana

Vanessa Gutiérrez destaca el papel de las escuelas de música tradicional en las jornadas sobre gaita que hoy comenzaron en la Laboral

Por la izquierda, Santi Caleya, Flavio Rodríguez, Vanessa Gutiérrez, José Ángel Hevia, Pedro Pangua y Xuacu Amieva, en las jornadas.

Por la izquierda, Santi Caleya, Flavio Rodríguez, Vanessa Gutiérrez, José Ángel Hevia, Pedro Pangua y Xuacu Amieva, en las jornadas. / Juan Plaza

Manuel Castro

Gijón

La consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, anunció este lunes "un plan estratégico específico de la cultura tradicional asturiana para ver en qué situación nos encontramos y qué medidas tomar o mejorar de las actuales y hacia donde queremos ir cómo queremos trabajar". Lo hizo durante la inauguración de las "Xornaes de música tradicional. Escuelas de música tradicional y retos de la cultura asturiana de la gaita" que se celebran hoy y el jueves en Laboral Ciudad de la Cultura. La intervención, como es habitual en la consejera, la hizo hablando en asturiano.

"La cultura asturiana tiene que ser el centro de la política cultural", apuntó la Consejera, quien señaló que eso pasa por "protegerla, planificar a largo plazo y financiación".

Festival de Máscara Ibérica

Vanessa Gutiérrez también indicó que en esta legislatura desde el gobierno asturiano se están impulsando la protección de bienes de interés cultural de carácter inmaterial, desde la cultura asturiana de la gaita, la cultura sidrera, la cultura minera, danzas asturianas y las "mazcaraes d’iviernu". Respecto a esto último, apuntó que en 2026 va a venir a Asturias –saliendo por primera vez de Portugal– el Festival de Máscara Ibérica.

En el plano económico, Vanessa Gutiérrez mencionó dos líneas de subvenciones que habrá en 2026, de especial interés para quienes participan en estas jornadas: una para proyectos y actividad exclusivamente de cultura tradicional, dotada de 200.000 euros y otra por la misma cuantía destinada exclusivamente a las escuelas de música tradicional, sean municipales o de asociaciones. "El seguimiento de esas ayudas para ver si son efectivas, las haremos de mano del sector", añadió.

Un momento de la inauguración de las jornadas.

Un momento de la inauguración de las jornadas. / Juan Plaza

La Consejera destacó la labor de las escuelas de música tradicional de las cuales dijo que "son las que sin ninguna duda garantizan el futuro de nuestra cultura y las que pueden también contribuir a revertir muchas tendencias que nos preocupan, desde la incorporación de las mujeres a la música tradicional; de cómo la cultura tradicional, además llevada a las escuelas y las escuelas asentadas por todo el territorio, garantizan los derechos culturales; el relevo generacional que tanto nos preocupa y la integración de las personas que vienen de fuera".

