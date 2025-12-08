Gijón despide el puente con las calles llenas y escenas de verano en otro día de calor en pleno diciembre

Gafas de sol, camisetas de manga corta, terrazas hasta arriba, calles a rebosar... El último día del puente de la Inmaculada en Gijón ha dejado una imagen prácticamente veraniega, con numerosos visitantes aprovechando los momentos finales de su estancia en la ciudad, en la que reinaron las altas temperaturas.

El Muro de San Lorenzo se convirtió en una pasarela constante de personas, mientras que otro de los principales atractivos fue el Mercado Artesano y Ecológico ubicado en la plaza Mayor, donde los turistas pudieron contemplar el "arbolón" de Navidad y la decoración festiva.

"Inverland", el oasis navideño con distintas atracciones en el Solarón (donde también está la pista de hielo), despuntó asimismo como otro de los lugares preferidos por las familias para disfrutar de este 8 de diciembre, jornada que pone el broche a un fin de semana de gran ambiente por las calles, incentivado por el turismo y la buena meteorología. El mal tiempo y las lluvias ofrecieron una tregua para que gijoneses y visitantes exprimieran al máximo el puente de la Inmaculada.

Los turistas, encantados con Gijón

La lluvia y el frío dieron una tregua y eso animó mucho este puente festivo en la ciudad. Las luces de Navidad, los mercadillos, atracciones infantiles y la gastronomía fueron los grandes alicientes que los visitantes ponían en valor durante su estancia en Gijón. "Nos encanta, es nuestra segunda casa", apuntaba, por ejemplo, Virginia Iglesias, ayer domingo. "El primer año hicimos más turismo, pero ahora ya conocemos las cosas y sabemos a dónde ir. Eso sí, paseos por la playa a todas horas y todos los días", resaltaba, por su parte, Héctor Hernández.

El termómetro alcanzó los 22.3 grados este lunes poco después de la una de la tarde, cuando el sol más apretaba. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una ligera bajada de temperaturas para los próximos días, con máximas de 19 grados y mínimas entre los 9 y los 7 grados. Eso sí, mañana martes vuelve la lluvia.