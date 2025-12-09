Absuelto un varón de abusar de su hija en Gijón porque la niña está "instrumentalizada"

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado el recurso de apelación de un hombre que había sido condenado a cinco años de cárcel por abusar sexualmente de su hija. La sala absuelve ahora al varón al estimar que la existencia previa de denuncias (varias de ellas en Gijón) cruzadas entre este hombre y su exmujer y la "situación de instrumentalización" de la hija de ambos en el marco de su divorcio impiden acreditar con "certeza" los episodios de abusos que había relatado la joven. Un testimonio que la Audiencia Provincial había considerado "plenamente creíble" pero que el TSJA no ve que esté alineado con los informes de los servicios sociales también presentados como prueba. Estima que, al apreciar dudas, la decisión debe ser favorable al reo y decreta su absolución.

El tribunal acepta como hechos probados que, tras el divorcio de los padres de la menor, hubo un primer periodo de custodia compartida y un segundo de custodia exclusiva de la madre, con un régimen de visitas para el progenitor que quedó interrumpido durante la pandemia y que se retomó a petición del hombre un par de años después. Se ha acreditado también que la joven padece síntomas ansiosos y depresivos de tipo postraumático.

Sin embargo, el TSJA encuentra tres motivos de duda que le impiden ratificar la condena. El primero, "la existencia de denuncias recíprocas, tanto del padre como de la madre", que se presentaron en juzgados gijoneses en años previos a la denuncia de abuso sexual. Esos procesos judiciales previos –que no prosperaron–, según la Audiencia, "evidencian la tensa y distante relación" entre la menor y su padre, pero el TSJA puntualiza que ese distanciamiento "fue a partir del evidente conflicto" entre los progenitores, "con existencia de denuncias cruzadas por distintos hechos y en los que la madre atribuía ‘manipulación’ del padre sobre la menor, haciendo a la misma víctima del conflicto entre ambos". El tribunal considera también que las declaraciones de la menor "ponen en evidencia" la existencia de un "resentimiento" contra su padre.

El TSJA ahonda en esta idea y justifica la absolución del hombre al estimar que existe una "situación de instrumentalización de la menor desde los tres años por parte de ambos" progenitores. Y se basa en la existencia de dos informes de servicios sociales como conclusión a sendas intervenciones para velar por el estado de la menor, que entonces tenía entre cinco y seis años. Ambos documentos reflejaron "una fuerte instrumentalización" de la niña "en el conflicto abierto entre sus progenitores" y que pese a la intervención de los técnicos sociales "no se logra reducir", si bien en aquel momento se habían descartado que la pequeña estuviese en una situación de desprotección como tal.

Por último, el TSJA aprecia "contradicciones en el relato" de la víctima respecto a las conclusiones de estos documentos municipales y del informe psicológico-forense realizado para el juicio. En los informes de servicios sociales, por ejemplo, "nunca se reflejó que la menor no quisiese ir con el padre", un rechazo que años después la pequeña y la madre sí defendieron. El tribunal entiende que de todos estos informes, lo que resulta "plenamente coincidente" es "la mala relación entre los progenitores y cómo ésta le era trasladada a la menor de forma absolutamente improcedente". Esto "genera una duda razonable" respecto a la existencia de unos supuestos abusos que, por otra parte, se concretaron en un relato "ampliado" de la menor en su entrevista con la psicóloga, algo que la sala ve "contradictorio con la premisa del deterioro del relato en declaraciones en menores de edad" y que en general aprecia que el recuerdo de los pequeños ante estos hechos se va deteriorando con el paso del tiempo y no al revés. El TSJA, en conclusión, no ve acreditados los episodios de tocamientos que la menor aseguraba haber sufrido durante años.

Una condena y una absolución

El TSJA ha estimado el recurso de un padre que había sido condenado por abusar sexualmente de su hija por la Audiencia Provincial. Estima la sala que existen "dudas razonables" por apreciar "contradicciones" entre el relato de la menor y los informes psicológicos y de servicios sociales. El fallo sí ve acreditado que la menor estuvo "instrumentalizada" en "el conflicto abierto entre sus progenitores", que llevaban años divorciados.