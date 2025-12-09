Este es el colegio de Gijón que participará en una importante conferencia sobre IA aplicada a la enseñanza: solo irán cuatro centros de España

El colegio Corazón de María de Gijón, de enhorabuena. El centro participará en la conferencia "Eminent", que se celebrará el 11 y 12 de diciembre en Madrid. Una cita organizada por European Schoolnet en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que abordará la Inteligencia Artificial en el ámbito de la enseñanza. Las jornadas también cuentan con el apoyo de los proyectos europeos Agile EDU y EmpowerED.

El Codema será el único centro asturiano participante. De hecho, solo lo harán cuatro centros del país. Dos profesores y cuatro alumnas (dos de Primaria y dos de Secundaria) impartirán talleres sobre buenas prácticas en IA y, además, el docente Rafael Montero formará parte de una mesa redonda sobre casos de éxito de IA en el aula, compartiendo experiencias innovadoras aplicadas en las clases del Codema. El evento, muy importante a nivel europeo, reunirá a responsables políticos, investigadores y centros educativos para debatir el uso responsable y con propósito de la IA en la enseñanza.