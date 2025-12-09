Este es el colegio de Gijón que participará en una importante conferencia sobre IA aplicada a la enseñanza: solo irán cuatro centros de España
La cita "Eminent", a la que acudirán responsables políticos e investigadores, se celebrará en Madrid los días 11 y 12 de diciembre
S. G.
El colegio Corazón de María de Gijón, de enhorabuena. El centro participará en la conferencia "Eminent", que se celebrará el 11 y 12 de diciembre en Madrid. Una cita organizada por European Schoolnet en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que abordará la Inteligencia Artificial en el ámbito de la enseñanza. Las jornadas también cuentan con el apoyo de los proyectos europeos Agile EDU y EmpowerED.
El Codema será el único centro asturiano participante. De hecho, solo lo harán cuatro centros del país. Dos profesores y cuatro alumnas (dos de Primaria y dos de Secundaria) impartirán talleres sobre buenas prácticas en IA y, además, el docente Rafael Montero formará parte de una mesa redonda sobre casos de éxito de IA en el aula, compartiendo experiencias innovadoras aplicadas en las clases del Codema. El evento, muy importante a nivel europeo, reunirá a responsables políticos, investigadores y centros educativos para debatir el uso responsable y con propósito de la IA en la enseñanza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- Gijón utilizará una tecnología puntera suiza para recuperar la piscina de la Laboral (que antes de nada será sometida a una profunda limpieza)
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- Comienzan las labores de demolición de un edificio en mal estado de esta calle de Gijón
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
- La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad