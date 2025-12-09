El consultorio de Vega-La Camocha ya coge altura

El nuevo consultorio de Vega-La Camocha empieza a coger altura. La que es la última gran obra de atención primaria pendiente en la ciudad tiene por ahora muy conformes a los vecinos, que agradecen que, tras años de espera por su arranque, la actuación vaya ahora "muy rápido", incluso más de lo que esperaban hace unos meses. El derribo del viejo consultorio se completó hace ya tiempo y las labores de trabajos soterrados y de cimentación parecen encarar ahora su recta final. "Ya están con los pilares para que empiecen a ponerse las plantas", se felicitaba ayer Jesús Alonso Prieto, líder vecinal de La Camocha, que señala que la atención provisional en el consultorio modular instalado a pocos metros de la obra está funcionando sin problemas.

Tras culminarse la construcción del consultorio de Nuevo Roces, inaugurado en septiembre, la de Vega-La Camocha es la última gran obra sanitaria que quedaba pendiente en la red de atención primaria, que queda pendiente de algunas actuaciones en los llamados centros de alta resolución (Caruaps), pero que se tratan de obras menos sustanciales y sin construcciones nuevas. La de Vega-La Camocha es una obra de 3,6 millones de euros y desde su diseño hace años se antojaba como una actuación compleja desde el punto de vista técnico, porque incluía instalaciones soterradas y la necesidad de demoler el complejo antiguo sin interrumpir la atención a pacientes. La solución adoptada fue crear una instalación modular que permitiese una solución provisional y que abrió sus puertas también en verano. Resultó ser una alternativa adecuada, porque ya este centro permite ampliar espacios respecto al consultorio viejo, y a la asociación vecinal no le consta que se hayan presentado quejas de ningún tipo. "Creo que la gente está contenta", valora el presidente.

Tras la apertura de ese centro provisional las obras del nuevo consultorio han ido avanzando en silencio pero a un ritmo muy adecuado. "Por ahora lo vemos todo perfecto. Si no hay novedad y no pasa nada, debería ir todo en plazo y muy bien", detalla el representante vecinal. La actuación, formalizada en julio, tenía un plazo de 16 meses, por lo que la obra todavía tendría margen hasta finales del año que viene para culminar. A lo largo del año que viene, también, y a la espera de cómo evolucione la redacción del nuevo plan para ampliar el Hospital Universitario de Cabueñes, se confía en iniciar el otro plan de obras sanitarias, vinculadas a la salud mental, y que generarán recursos nuevos en el centro de especialidades de Pumarín.