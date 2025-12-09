Cultura apura plazos para que la iglesia de La Laboral pueda visitarse ya este año

La consejera de cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, apuntó ayer, con cierta precaución, que es probable que la iglesia de la Laboral ya se pueda ver antes de que den las campanadas: "no lo puedo asegurar al cien por ciento, pero es posible que ya podamos verla antes de final de año", indicó precisamente en la Universidad Laboral, a donde acudió a inaugurar las "Xornaes de música tradicional. Escuelas de música tradicional y retos de la cultura asturiana de la gaita" que se celebraron ayer y continuarán el jueves.

Como ya había apuntado hace unas semanas, la finalización de las obras de rehabilitación de la cúpula de la antigua iglesia y la apertura de ese espacio se podrían dar a finales de este año o a principios del próximo. Está asegurado que la recepción de las obras se producirá en diciembre. La apertura es lo que es posible, pero no completamente seguro. "Estamos en los últimos momentos ya para recepcionarla, y en cuanto se compruebe que todas las aplicaciones y demás se hicieron correctamente, ya estaremos en disposición de poder abrirla y que sea visitable y que todo el mundo vea esa esperada intervención", desveló.

La consejera apuntó que se organizará "un primer acto de apertura y luego, por supuesto, un calendario de actividades; e incluirlo también en las visitas, porque es uno de los atractivos de la Laboral, todo este monumento es ya un gran atractivo, pero la visita a la cúpula es muy demandada".

Vanessa Gutiérrez insistió en que para este espacio cuya recuperación se ultima "es verdad que la actividad cultural es uno de los grandes atractivos que puede acoger, como ya hizo en el pasado". Aparte de que puntualmente se puedan hacer otro tipo de eventos, según las solicitudes, que serán revisados y aprobados convenientemente, pero "fundamentalmente" se destinará a acoger actividades culturales.

Gutiérrez también destacó que la rehabilitación de la cúpula no solo mejora las condiciones del inmueble, sino que también "recupera los colores de la cúpula que durante muchísimos años no se pudieron apreciar y ahora".

El Principado prepara un plan estratégico de la cultura tradicional

Vanessa Gutiérrez, anunció ayer "un plan estratégico específico de la cultura tradicional asturiana para ver en qué situación nos encontramos y qué medidas tomar o mejorar de las actuales y hacia dónde queremos ir cómo queremos trabajar". La Consejera de Cultura también apuntó que "la cultura asturiana tiene que ser el centro de la política cultural", algo que pasa por "protegerla, planificar a largo plazo y financiación".

Gutiérrez también indicó que en esta legislatura desde el gobierno asturiano se están impulsando la protección de bienes de interés cultural de carácter inmaterial, desde la cultura de la gaita, la cultura sidrera, la cultura minera, danzas asturianas y las "mazcaraes d’iviernu". Respecto a esto último, apuntó que en 2026 va a venir a Asturias –saliendo por primera vez de Portugal– el Festival de Máscara Ibérica.

En el plano económico, citó dos líneas de subvenciones que habrá en 2026, de especial interés para quienes participan en estas jornadas: una para proyectos y actividad exclusivamente de cultura tradicional, dotada de 200.000 euros y otra por la misma cuantía destinada exclusivamente a las escuelas de música tradicional, sean municipales o de asociaciones. "El seguimiento de esas ayudas para ver si son efectivas, las haremos de mano del sector", añadió.

La Consejera destacó la labor de las escuelas de música tradicional: "son las que sin ninguna duda garantizan el futuro de nuestra cultura y las que pueden también contribuir a revertir muchas tendencias que nos preocupan, desde la incorporación de las mujeres a la música tradicional; de cómo la cultura tradicional, además llevada a las escuelas y las escuelas asentadas por todo el territorio, garantizan los derechos culturales; el relevo generacional que tanto nos preocupa y la integración de las personas que vienen de fuera".