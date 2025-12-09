DISRUPTIVE promueve el estudio y divulgación de tecnologías disruptivas entre empresas españolas

DISRUPTIVE es la plataforma tecnológica española de tecnologías disruptivas promovida por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y que se enfoca en el estudio, divulgación y promoción de la aplicación de las tecnologías digitales disruptivas entre las empresas y entidades españolas.

Esta plataforma persigue la transformación digital de las empresas españolas, abarcando el ámbito de las tecnologías digitales más disruptivas desde su análisis, divulgación, detección de tendencias, barreras, estado del arte, conocimiento de la demanda, nivel de adopción, usabilidad, habilidades y promoción de su utilización.

Como parte de sus actividades divulgativas, establece distintos eventos y jornadas mensuales. En diciembre podremos asistir a:

SPEED DATING

GRUPO IA

¿Quién es quién? Speed dating IA- Big Data: 15 de diciembre de 09:00h a 11:00h

*Actividad exclusiva para los miembros del Grupo de Trabajo de IA – Big data (si quieres darte de alta, puedes hacerlo en este enlace)

GRUPO BIG DATA

¿Quién es quién? Speed dating Blockchain: 17 de diciembre de 9:00h a 11:00h

*Actividad exclusiva para los miembros del Grupo de Trabajo de Blockchain (si quieres darte de alta, puedes hacerlo en este enlace)

I Congreso de Tecnologías Cuánticas de Andalucía – #QuAndALUS

Los próximos 11 y 12 de diciembre de 2025, el Parque de las Ciencias de Granada acogerá el I Congreso de Tecnologías Cuánticas de Andalucía – #QuAndALUS, un evento pionero que reunirá a empresarios, emprendedores, investigadores, empresas innovadoras y estudiantes para explorar el presente y futuro de la computación y la tecnología cuántica. +INFO

Convergencia Tecnológica: V Asamblea General PTE Disruptive

El próximo miércoles 3 de diciembre de 2025, el Salón de Actos de la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Madrid) acogerá la V Asamblea General de PTE Disruptive, un encuentro clave para explorar la convergencia de tecnologías disruptivas y su impacto en la innovación empresarial y científica.

El evento se desarrollará en formato híbrido, permitiendo la asistencia presencial en Madrid o streaming online, e incluirá un completo programa de ponencias, presentaciones y mesas redondas:

V Asamblea General de Disruptive: Convergencia Tecnológica | 3 Dic 2025 – 11:00h.

