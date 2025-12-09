Espresiones xixoneses (II)

Vista de la playa de San Lorenzo. / Juan Plaza / Juan Plaza

Tar ciguáu.

Tener mala suerte.

Tar como Antona.

Nun tar bien de la cabeza.

Tar como un centollu.

Tar mui coloráu.

Tar como una cigoreya.

Nun tar bien de la cabeza.

Tar como una espuerta grillos.

Tar llocu.

Tar como una gocha.

Tar mui gordu.

Tar enfocicáu.

Tar enfadáu, con espresión de talo.

Tar esmirriáu.

Tar flacu, con mala pinta.

Tar grilláu.

Tar llocu.

Tar palmáu.

Nun tener perres.

Tar refalfiáu.

Ser una persona a la que nun-y gusta nada o protesta de too porque yá lo probó too o tien de too

Tener (munchu) remangu.

Ser mui dispuestu, abordar con facilidá les coses.

Tener arte / nun tener arte.

Ser curiosu pa les coses; nun selo.

Tener buena pierna.

Ser buen caminante.

Tener enfiláu (a daquién).

Tener manía a dalgún.

Tener munchu cuentu.

Ser presumíu, presumir de lo que nun se tien.

Tener munchu papu.

Tener muncha cara dura.

Tener saque.

Comer un daqué más de lo normal, nun tener llende comiendo.

ESPRESIONES QUE S’USEN NA INTERAICIÓN COLOQUIAL ENTE DOS PERSONES

¡Sí, bobin! (¡Sí, bobina!).

Afirmación condescendiente.

¡Si, hom! / ¡Sí, ho! / ¡Sí, home, sí!

Afirmación condescendiente. Equival a «sí, por supuesto».

¡Sí, home! (!Sí, home, yá!).

Lo contrario de “¡Sí, hom!”. Trátase d’un rechazu de lo dicho pola otra persona.

¡Tíra-y del rau!

Dizse cuando daquién fae dalgo que nun parecía posible. Frase d’emponderamientu.

¡Voy date un fesoriazu…!

Reproche medio en broma.

¡Voy date una…!

Reproche medio en broma.

¡Yá t’oyi! ¡Yá t’oyí, navaya!

Nin casu.

¿Oyíste?

Úsase detrás d’una afirmación, pa resaltar la importancia de lo que se diz.

¿Úlu? ¿Úla?

¿Ónde ta?

Da-y col hachu, que tien madera.

Invita a insistir con un tema o aición.

Va vagate.

Va costate, será difícil, vas a tardar.

Vas dau.

Tas engañáu; nun vas conseguir lo que pretendes.

Vete a cagar a la playa.

Déxame en paz, nun me molestes, nun m’aburras.

Vete a ver la ballena.

Nun m’aburras, déxame en paz.

Ye talamente asina.

Talo cualo, exactamente.