Fallece a los 59 años el gijonés Lucio Suárez, popular agente inmobiliario de La Playa

"Siempre intentaba hacer sentir bien a los demás", se lamentan sus compañeros

S. F. L.

Lucio Suárez, popular agente inmobiliario, de la Agencia La Playa, ha fallecido a los 59 años. El trabajador, muy respetado en el gremio, estaba vinculado a la agencia desde 2014 y era un prestigioso agente de representación de compradores. Deja a su esposa, Covadonga Huerta, y a sus hijos, Diego y Daniel, además de a un nutrido grupo de amigos, compañeros de profesión y allegados. Todos ellos podrán despedirle mañana miércoles, a las 16.00 horas, en el tanatorio de Noega.

Suárez había iniciado su andadura profesional en José Fresno S.A., una conocida promotora en la que Suárez comenzó a destacar por sus gestiones administrativas y comerciales para impulsar edificios de obra nueva de todo tipo dentro y fuera de Asturias. En La Playa, llegó a ser premiado como el agente que más transacciones había realizado representando a compradores hace ahora una década. "Fue nuestro primer agente y una persona queridísima. Ya éramos compañeros desde los años de la promotora; desde 2003 estuvimos juntos", se lamentaba esta noche César Nozal, gerente de la agencia.

El fallecido, un gijonés de pro nacido en La Calzada, era admirado por compañeros y clientes por tener, cuenta Nozal, "siempre una palabra amable para todo el mundo" y por su talento para los chascarrillos y las conversaciones alegres. "Se dice que todos tenemos algún superpoder y ese era el suyo: siempre intentaba hacer sentir bien a los demás", le recuerda Nozal.

