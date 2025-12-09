Gijón se estanca en el reciclaje y sigue a 19 puntos del porcentaje que fija Europa

Ni con más contenedores, ni con contenedores nuevos, ni con campañas de concienciación, ni con más folletos repartidos por la calle. Nada parece animar a los gijoneses a dar un paso más en el compromiso, y obligación legal, de separar los residuos que generan. A punto de acabar el año, las cifras que maneja la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) confirman un escenario de estancamiento. Sobre un total de 106.508.821 kilos de residuos recogidos solo son material seleccionado 38.318.181. Así que Gijón sigue rondando ese 36% de recogida separada que, punto arriba o punto abajo, ha marcado las estadísticas de los últimos años y que está más que lejos del 55% que exige la Unión Europea.

En ese contexto llega el Plan Municipal de Residuos Cero cuya aprobación definitiva se espera que pase por Junta de Gobierno antes de que acaba el año una vez finalizado el trámite de alegaciones. "Hemos dotado a Gijón de un verdadero plan de ciudad, con 31 medidas concretas a ejecutar entre 2025 y 2030, y que señala la hoja de ruta que debemos seguir para alcanzar las tasas de reciclaje y de reducción de residuos a las que estamos obligados", explica el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles.

Para Pintueles que los gijoneses obtengan todos los años mejores resultados que otros grandes municipios de Asturias es "un motivo de orgullo" pero no suficiente "ya que aún estamos demasiado lejos de los porcentajes de reciclaje y separación de residuos que nos exige la normativa europea". Aumentar el porcentaje es una cuestión clave y "no solo por razones legales y de sostenibilidad medioambiental, también de ahorro económico", sentencia Pintueles.

¿Su explicación? "El año pasado pagamos a Cogersa 6.400.000 euros por el uso del vertedero de Serín, pero casi el 90% de las 80.000 toneladas de residuos recogidas en los contenedores de fracción resto, podrían haber sido reciclados si se hubieran depositado de manera separada en el contenedor correcto y no hubieran tenido ningún coste de transporte y tratamiento para las arcas municipales gijonesas. Unos costes que, a su vez, conviene recordar, estamos obligados por ley a repercutir a la ciudadanía vía tasa de basura. Por tanto, podemos decir que los que todavía hacen las cosas mal nos salen muy caros a todos", argumenta el edil popular. Cogersa solo cobra por el tratamiento de la fracción resto y por la orgánica si tiene un grado de impurezas superior al 20%.

De compostaje comunitario a nuevos depósitos de vidrio

Conseguir aumentar las toneladas de orgánica recogida ha sido desde hace tiempo una estrategia prioritaria para Emulsa, que en los últimos meses ha buscado la complicidad de la hostelería para ello. Sin embargo, los datos de 2025 fijan una bajada en lo recogido en los contenedores marrones. De los 3.999.060 kilos del ejercicio de 2024 a 3.717.260 a pocos días de acabar este 2025.

Desde Emulsa se entiende que esa bajada tiene que ver con el proceso de renovación de las cerraduras de control de acceso a esos contenedores: los únicos por ahora que necesitan de la tarjeta ciudadana para abrirse. Bajó lo recogido, pero, la buena noticia para Emulsa, es que bajan también los denominados restos "impropios", aquellos que acababan en el contenedor marrón sin ser materia orgánica. En el tiempo en que fallaron las cerraduras esos restos llegaron a ser un 30% del total. Ahora rondan el 10%.

Baja la orgánica y bajan las recogidas selectivas de envases y vidrio. Solo sube lo que tiene que ver con el cartón. En todo caso ni son grandes bajadas ni grandes subidas. La situación de estancamiento es generalizada. Al tiempo que se remata el nuevo plan de residuos y se diseñan nuevas campañas de concienciación, Emulsa trabaja ya en proyectos que permitan mejorar sus cifras. Así, se empezó recientemente con la tercera ampliación del plan de recogida de restos de poda y siega en la zona periurbana y rural y en breve se espera arrancar en La Camocha con la experiencia de compostaje comunitario.

También van a crecer el número de contenedores a pie de calle para la recogida de ropa y se sigue trabajando con los hosteleros locales ofreciéndoles contenedores de 120 litros para orgánica y el acceso a contenedores de vidrio con sistema VACRI, un modelo equipado con un sistema automático de volcado y elevación que ya se ha probado en eventos y que ahora se instalarán en algunos puntos de la vía pública donde no llega el sistema de recogida puerta a puerta de vidrio hostelero.