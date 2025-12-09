Gijón, el gran escaparate del vehículo seminuevo y Km 0

El recinto ferial Luis Adaro volverá a ser, del 12 al 14 de diciembre, el punto de encuentro para quienes buscan cambiar de coche sin renunciar a las garantías del concesionario oficial. Gijón acoge esos días la 6ª Feria del Vehículo Seminuevo y Km 0, una cita organizada por ASPA (Asociación del Automóvil del Principado de Asturias) y la Cámara de Gijón, con entrada gratuita para todos los visitantes.

Esta feria está dedicada en exclusiva al vehículo seminuevo y de kilómetro cero, es decir, coches de ocasión "jóvenes", matriculados a partir de 2022, con pocos kilómetros y revisados por los servicios técnicos oficiales. Una fórmula que se ha consolidado como la opción preferida para quienes quieren dar el salto a un modelo más moderno, con más seguridad y equipamiento, pero con un precio más ajustado que el de un coche recién matriculado.

Los principales grupos de automoción de Asturias han confirmado su presencia en la cita. Grupo Asturpersa, Grupo Blendio, Resnova Motor, Grupo Leomotor, Lozauto, Valgisa, Norte Motor y Autosalón, que acuden con marcas tan reconocidas como Seat, Skoda, Audi, Jaguar, Land Rover, Citroën, Kia, MG, Mazda, Hyundai, Nissan, Toyota, Lexus, Volkswagen, Dacia, Opel o Jeep, entre otras. El visitante podrá recorrer los distintos stands y comparar, en una sola visita, propuestas de casi todos los segmentos del mercado: urbanos, compactos, SUV familiares, berlinas o vehículos más equipados.

Ambiente en una edición anterior. / Ángel González

Un sector al alza

El contexto respalda el planteamiento de esta feria. El mercado de vehículos de ocasión en España cerró 2024 con 2,11 millones de turismos vendidos, lo que supone un crecimiento del 8,6% respecto al año anterior, según los datos de Ganvam y Faconauto. Por cada coche nuevo matriculado se vendieron en torno a 2,1 turismos usados, una relación que confirma la preferencia creciente por el vehículo de ocasión.

A este interés se suma la evolución de los precios. El precio medio de los coches usados se situó en 19.990 euros en 2024, tras un incremento de alrededor del 6% en el conjunto del año, de acuerdo con el Barómetro Coches.com-GANVAM. En este escenario, el coche seminuevo y el km 0 se perciben como una oportunidad para acceder a vehículos más modernos, con mejores sistemas de seguridad activa y pasiva, asistentes de conducción y menores consumos, pero con ahorros significativos frente a la tarifa del vehículo nuevo equivalente.

La feria gijonesa permite además centralizar la búsqueda: en lugar de visitar uno por uno los distintos concesionarios, el público tiene a su disposición, durante tres días, una amplia oferta concentrada en el pabellón de Luis Adaro. Allí, los equipos comerciales de los grupos participantes asesorarán sobre modelos, motorizaciones y posibilidades de financiación, además de gestionar tasaciones de vehículos usados para quienes deseen entregar su coche actual como parte del pago.

Concesionarios participantes en la cita. / Cedida a LNE

Garantía de concesionarios oficiales

Otro elemento diferencial es que se trata de una feria organizada por concesionarios oficiales, lo que implica vehículos con historial claro, revisiones al día y garantías respaldadas por la marca, un aspecto valorado por las familias que buscan seguridad en una compra que supone un esfuerzo económico importante.

Con todo ello, la Feria del Vehículo Seminuevo y Km 0 de Gijón se presenta como una ocasión idónea para quienes quieren cambiar de coche antes de final de año o planificar la compra de cara al próximo 2026. Tres días, del 12 al 14 de diciembre, en el recinto ferial Luis Adaro, para comparar modelos, precios y condiciones, con entrada gratuita y la tranquilidad de saber que detrás de cada vehículo hay un concesionario oficial asturiano dispuesto a acompañar al comprador más allá de la venta.