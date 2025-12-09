Gijón mantiene en estudio el decreto que le permite invertir 21,6 millones
R. V.
El equipo de gobierno de Foro y PP no tiene aún una decisión tomada en firme sobre lo que hará con esos 21,6 millones de superávit que tenía que dedicar a amortización de deuda antes de que acabara el año y ahora, tras una reciente decisión del gobierno de España, podría dedicar a inversiones financieramente sostenibles a desarrollar hasta 2027. "No se ha concretado nada de momento. Estamos todavía trabajando en ello", explicaba este martes tras la Junta de Gobierno su portavoz, Jesús Martínez Salvador, al tiempo que fijaba este jueves como fecha de la aprobación definitiva del decreto que defina el nuevo escenario.
Aunque no habrá que esperar al jueves para hablar del tema. Podemos quiere forzar ese debate en el Pleno de este miércoles donde lo incorporó como moción de urgencia. Su propuesta es que el Pleno decida supender el pago de la deuda para dedicar todo el dinero a inversión y que esa inversión sea, mayoritariamente, en materia de vivienda. La portavoz de Podemos tiene que conseguir antes de nada que el Pleno asuma la urgencia del asunto. Solo así se entrará en el debate y votación del tema. La urgencia tiene que ver con que la deuda tendría que pagarse antes de que acabe el año y este es el último pleno ordinario del ejercicio.
