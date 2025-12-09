Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gijón mantiene en estudio el decreto que le permite invertir 21,6 millones

Una carpeta municipal.

Una carpeta municipal. / JUAN PLAZA

R. V.

Gijón

El equipo de gobierno de Foro y PP no tiene aún una decisión tomada en firme sobre lo que hará con esos 21,6 millones de superávit que tenía que dedicar a amortización de deuda antes de que acabara el año y ahora, tras una reciente decisión del gobierno de España, podría dedicar a inversiones financieramente sostenibles a desarrollar hasta 2027. "No se ha concretado nada de momento. Estamos todavía trabajando en ello", explicaba este martes tras la Junta de Gobierno su portavoz, Jesús Martínez Salvador, al tiempo que fijaba este jueves como fecha de la aprobación definitiva del decreto que defina el nuevo escenario.

Aunque no habrá que esperar al jueves para hablar del tema. Podemos quiere forzar ese debate en el Pleno de este miércoles donde lo incorporó como moción de urgencia. Su propuesta es que el Pleno decida supender el pago de la deuda para dedicar todo el dinero a inversión y que esa inversión sea, mayoritariamente, en materia de vivienda. La portavoz de Podemos tiene que conseguir antes de nada que el Pleno asuma la urgencia del asunto. Solo así se entrará en el debate y votación del tema. La urgencia tiene que ver con que la deuda tendría que pagarse antes de que acabe el año y este es el último pleno ordinario del ejercicio.

Fallece a los 59 años el gijonés Lucio Suárez, popular agente inmobiliario de La Playa

Gijón mantiene en estudio el decreto que le permite invertir 21,6 millones

Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio

El Llano arranca la Navidad entre tiendas a medio gas y comercios que “van a tope”: un barrio dividido entre la calma y el empujón

"No hay ninguna ilegalidad": la respuesta de Foro a la denuncia del PSOE sobre las cámaras en la zona rural

El impulso municipal a la contratación en Gijón: 4 licitaciones en cartera por 16,5 millones

Tubos de cartón, telas o botellas: así es el llamativo belén, hecho con materiales reciclados, del colegio gijonés Juan Pablo II-San Miguel

Raíces Asturias convoca el primer Certamen Internacional de Moda Sostenible

