El historiador Francisco García Campa departe en el Ateneo Jovellanos sobre los conflictos mundiales
El acto tuvo lugar en la Escuela de Comercio
El historiador y divulgador Francisco García Campa ofreció este martes la conferencia "Un mundo convulso: los conflictos que están cambiando al mundo", en la que departió sobre acontecimientos mundiales y geopolítica. El acto, en el que le acompañó Ignacio Arroyo Figaredo, tuvo lugar en la Escuela de Comercio, organizado por el Ateneo Jovellanos.
