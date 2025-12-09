El impulso municipal a la contratación en Gijón: 4 licitaciones en cartera por 16,5 millones

La maquinaria municipal de contratación no para ni un solo minuto. Y son muchos los millones que mueve. A punto de acabar el año y además de las licitaciones en marcha –cada una en una fase distinta del proceso lo que supondrá que en muchos casos su resolución final se derive al año que viene– y aquellas de menor cuantía que genera el día a día de los servicios municipales, el Ayuntamiento ya tiene en cartera varias contrataciones de una potente envergadura. En fase de anuncio previo están ya comunicadas cuatro licitaciones que movilizan alrededor de 16,5 millones, en base al valor estimado total de cada uno de los contratos.

Son contratos plurianuales que, en la mayor parte de los casos, suponen sustituir a otros que para servicios similares están a punto de terminar o ya no pueden ser prorrogados por más tiempo. Así, en algo más de 5,5 millones se cuantifica el nuevo contrato para la concesión, conservación y explotación de todos los soportes de información, marquesinas de autobús y demás elementos urbanos de interés y uso público donde se puede poner publicidad.

Sobre este contrato se planteó hace unos meses una consulta preliminar al mercado, con el envío expreso del documento a seis empresas del sector, de cara a tantear el interés de esas firmas y definir las condiciones finales del contrato. La concesión afecta a marquesinas de autobús, postes, mupis, minipuntos limpios, soportes de termómetros y aseos y el reto de la nueva licitación es actualizar y ampliar ese parque de elementos urbanos.

A cerca de 3,4 millones se eleva el total del nuevo contrato para la iluminación navideña. El actual, adjudicado en el verano de 2022 a la firma Germán Vizcaíno, fijaban dos anualidades de partida y la opción de dos prórrogas. Así que toca volver a licitar pensando en los próximos años.

Millonarios y plurianuales, aunque más centrados en dar soporte a la actividad interna del Ayuntamiento son otros dos contratos que están en cartera. Por un lado, están los 4,4 millones en el que estima el contrato mixto de suministro de equipos informáticos para los distintos puestos de trabajo del Grupo Ayuntamiento junto a un antivirus con detección y gestión de amenazas y una solución de correo electrónico y, por otro los 3,1 millones para la nueva licitación de las pólizas de seguro a todo riesgo de los vehículos y embarcaciones de la flota municipal. Ambas previsiones de contratación se han informado a nivel europeo al ser registradas para su publicación en el el Diario Oficial de la Unión Europea y en el caso del primer contrato, también se hizo una consulta preliminar al mercado en un proceso largo y complejo. El contrato se plantea a cinco años y dará cobertura al Ayuntamiento, sus tres organismos autónomos y las nueve empresas de participación municipal, total o parcial.

Estas licitaciones estaban incluidas entre las 144 que conforman el plan anual de contratación para 2025 aprobado por la Junta de Gobierno en febrero de este año como hoja de ruta a seguir. Un plan con un monto económico de 80 millones si se computa solo el presupuesto base de licitación y más de 100 si la suma se hace sobre el valor estimado del contrato, donde se tienen en cuenta las prórrogas. Y un plan donde está una de las licitaciones de mayor envergadura económica de los últimos años en Gijón: las obras de conversión de Tabacalera en un complejo museístico.

Estas obras salieron a licitación por 21,4 millones (impuestos incluidos). Se presentaron dos ofertas y sobre ellas la mesa de contratación procedió hace días a requerir la documentación de cara a la adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) que conforman Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones y Terra Ingenieros tras excluir a la otra candidata.

No muy lejos de esta envergadura está la, ahora en fase de evaluación, licitación de las obras de conservación y mejora de las infraestructuras viarias urbana, rural y de espacios libres, que tiene un valor global teniendo en cuenta sus dos años iniciales y los dos de prórrogas posibles. Dos empresas pugnan por este contrato. Muy por debajo está la licitación, recién abierta, para elegir a la constructora que haga la cubierta del complejo deportivo de La Calzada. Aquí el monto económico ronda los dos millones.