La Inmaculada se rinde a su Virgen, así fue la celebración en el colegio gijonés

"Que contemplarlo avive nuestra fe", deseaba ayer el jesuita Alfredo Flórez, coordinador de la Plataforma Apostólica de Asturias y antiguo director del colegio de la Inmaculada, instantes antes de bendecir el tradicional belén monumental colegial, acto con el que concluyó una jornada muy significativa en el centro, la dedicada a su patrona, la Virgen de la Inmaculada. El propio Flórez ofició una eucaristía en la que hizo énfasis en que "nuestra mayor esperanza es posible".

El jesuita Alfredo Flórez, durante la bendición del belén colegial. / .

La escena volvió a repetirse en la iglesia de los jesuitas, ubicada junto al colegio. El templo empezó a llenarse antes del inicio de la celebración. Muchos feligreses la siguieron de pie. El coro de misa de ocho amenizó con su canto una eucaristía en la que Arancha Vega, directora del centro, destacó a la Virgen María como un ejemplo a seguir para los cristianos por su "disponibilidad, servicio, trabajo silencioso o amor". Recogió el cable Alfredo Flórez, acompañado en el altar por el jesuita Javier Rodríguez. Flórez señaló que "para Dios no hay nada imposible", una idea que "hay que grabarse en la frente", y abogó por una "actitud de apertura", por "seguir allanando caminos" para que "la palabra de Dios se encarne en nuestras vidas".

Una escena del nacimiento monumental instalado en el centro. | MARCOS LEÓN / .

En la iglesia había feligreses de todas las edades. Entre ellos, numerosos estudiantes de la Inmaculada y antiguos alumnos, que seguían absortos el sermón de Alfredo Flórez, que ensalzó algunas de las virtudes de María, como "la humildad y disponibilidad". "A veces nos falta", subrayó sobre esta última. En ese sentido, el jesuita lamentó que "cuando tenemos las agendas llenas nos es imposible que Dios se haga realidad en nuestras vidas". También remarcó que "sin empatía no existe servicio" en una eucaristía en la que se reivindicó que los líderes mundiales "tiendan puentes de paz", eliminar la discriminación hacia las mujeres o fomentar la generosidad "hacia los más vulnerables".

Una escena del nacimiento monumental instalado en el centro. | MARCOS LEÓN / .

Con el himno de la Inmaculada, y unos sinceros aplausos, se puso fin a la primera parte de la celebración. Quedaba ir al garaje, donde se ubica, un año más, el belén monumental del colegio, coordinado por el profesor Eusebio de la Vega y sacado adelante con la colaboración de las familias. "Ojalá ayude a profundizar en la fe de niños y adultos", afirmó Alfredo Flórez antes de verter agua bendita sobre el pesebre y también sobre los asistentes. "Le ponemos ilusión y ganas", sostuvo Eusebio de la Vega después de recibir alguna que otra felicitación por el resultado del pesebre, que, como novedad, se ha abierto desde un lateral, lo cual aumenta sus perspectivas.

La creación, que integrará la Ruta de los Belenes de la Asociación Belenista de Gijón, podrá visitarse hasta el 7 de enero. "Montamos un zoco, con mucho comercio y color; creo que va a llamar la atención", manifestó de la Vega. Esa conforma una de las escenas. La otra corresponde con la parte desierto y el río, con las ovejas, los pastores... El belén contiene entre 200 y 300 figuras. Sobre la inauguración, Eusebio de la Vega apuntó que es "una tradición" del colegio que "nos encanta mantener". El docente también se refirió al recientemente fallecido José Antonio Fidalgo, profesor de varias generaciones y cronista oficial de Colunga. "Fue profesor mío, le tenía mucho cariño y nos deja un vacío; era una persona afable que contaba muchas historias y aventuras", afirmó Eusebio de la Vega en una noche en la que el colegio de la Inmaculada se rindió a su Virgen.