El instituto Número 1 de Gijón celebra su segunda Jornada de Orientación Laboral

El instituto Número 1 de Gijón celebró este martes su segunda Jornada de Orientación Laboral, bajo el título "Decidiendo mi camino sin miedo a equivocarme". Hubo tres ponencias. En primer lugar, Carmen Ardura, directora de la Oficina Randstad Asturias Alimentación, ofreció la conferencia "Qué esperan de mí". Seguidamente fue el turno de Raquel Acón, experta en "coaching", desarrollo profesional y autoliderazgo, impartió la charla "Autoconocimiento, la llave que abre las puertas de tu futuro". También participó Ana Villar, del departamento de Juventud del Ayuntamiento, ofreció la ponencia "No hay solo una opción, no hay un solo camino".

Una de las ponencias. / LNE