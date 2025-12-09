El instituto Número 1 de Gijón celebra su segunda Jornada de Orientación Laboral
El encuentro, bajo el lema "Decidiendo mi camino sin miedo a equivocarme", incluyó tres ponencias
El instituto Número 1 de Gijón celebró este martes su segunda Jornada de Orientación Laboral, bajo el título "Decidiendo mi camino sin miedo a equivocarme". Hubo tres ponencias. En primer lugar, Carmen Ardura, directora de la Oficina Randstad Asturias Alimentación, ofreció la conferencia "Qué esperan de mí". Seguidamente fue el turno de Raquel Acón, experta en "coaching", desarrollo profesional y autoliderazgo, impartió la charla "Autoconocimiento, la llave que abre las puertas de tu futuro". También participó Ana Villar, del departamento de Juventud del Ayuntamiento, ofreció la ponencia "No hay solo una opción, no hay un solo camino".
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- Gijón utilizará una tecnología puntera suiza para recuperar la piscina de la Laboral (que antes de nada será sometida a una profunda limpieza)
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- Comienzan las labores de demolición de un edificio en mal estado de esta calle de Gijón
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
- La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad