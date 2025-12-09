Raíces Asturias convoca el primer Certamen Internacional de Moda Sostenible

Desde el 28 de noviembre, y hasta el 28 de enero, estará abierto este certamen de moda sostenible, que nace dentro del movimiento Raíces, una iniciativa impulsada por un grupo de mujeres emprendedoras, liderado por Virginia Abzueta, que pretende activar una nueva generación de creadores y creadoras desde Gijón.

Raíces nace con el objetivo de transformar la moda desde su origen y defender la sostenibilidad como una manera honesta de diseñar, producir y pensar. El objetivo es impulsar un movimiento donde la artesanía recupere su lugar, donde los materiales tengan una segunda vida y donde el talento encuentre un espacio para crecer.

El certamen se convierte así en una plataforma inclusiva para que diseñadores emergentes, profesionales del sector, estudiantes y todo tipo de personas, independientemente de su capacidad intelectual y/o física, puedan mostrar proyectos basados en la sostenibilidad, la innovación y la artesanía contemporánea.

El concurso busca:

Impulsar proyectos de moda sostenible con identidad propia.

Fomentar la experimentación y el uso responsable de materiales.

Apoyar especialmente el emprendimiento femenino y el talento joven.

Crear una comunidad creativa conectada con los valores del diseño ético y contemporáneo.

Fases del proyecto Raíces Asturias

El proyecto Raíces Asturias, que se podrá seguir íntegramente a través de las redes sociales, propone sinergias entre cultura, emprendimiento y sostenibilidad desarrollando un programa que acompaña al talento durante meses:

Certamen Internacional de Moda Sostenible Raíces:

Pueden participar en el certamen diseñadores y diseñadoras profesionales, estudiantes de moda o de disciplinas vinculadas al diseño y la sostenibilidad, artesanos, creadores y entusiastas que trabajen con reciclaje, reutilización o técnicas manuales.

El concurso consta de varias fases:

Inscripción y envío de propuestas:

Del 28 de noviembre de 2025 al 28 de enero de 2026

La propuesta debe incluir el concepto y la inspiración, la ficha técnica de materiales y procesos, visual abstract, con un mínimo de tres imágenes o bocetos originales, y la propuesta de pieza final.

Esta fase valora originalidad, innovación, sostenibilidad, coherencia conceptual y claridad en la comunicación del proceso creativo.

Selección:

El jurado técnico evaluará las propuestas de manera anónima y seleccionará los 20 proyectos que pasarán a la fase de producción.

Fase creativa:

Los 20 finalistas que sean seleccionados en la primera fase, pasarán a la segunda fase creativa, donde elaborarán sus diseños definitivos, respetando la propuesta inicial, y divulgando todo su proceso creativo en las redes sociales. Esta fase combina creatividad, técnica y sostenibilidad, fomentando la experimentación responsable y el cuidado del detalle.

Gran Gala Final

El día 29 de mayo de 2026, los 20 finalistas presentarán sus piezas durante un desfile con modelos en el Teatro Jovellanos de Gijón, donde un jurado elegirá al ganador/a.

Las bases completas, plazos y requisitos están disponibles en: www.raicesasturias.com

Talleres y formación:

Espacios donde aprender, experimentar y explorar nuevas formas de creación responsable. En los talleres trabajaremos técnicas de reciclaje textil, transformación de prendas, diseño responsable y procesos artesanales que despiertan creatividad y conciencia.

Acompañamiento y desarrollo

Mentorías y asesoramiento profesional para transformar las ideas en proyectos con identidad.

Encuentros y diálogos

Mesas redondas con expertos en moda, sostenibilidad, innovación y cultura, generando comunidad y pensamiento crítico.

Gala y Certamen Final

El proceso culmina en el Teatro Jovellanos de Gijón, donde se presentan las colecciones y se entregan los Premios Raíces en una gala que celebra el talento y la creatividad emergente.

El movimiento Raíces y su certamen cuentan con el apoyo de:

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Gijón Impulsa.

Consejería de Cultura del Principado de Asturias.

Divertia.

Gracias a esta alianza, Raíces adquiere continuidad, dimensión y un impacto real en el tejido creativo y económico del territorio.