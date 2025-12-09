Tubos de cartón, telas o botellas: así es el llamativo belén, hecho con materiales reciclados, del colegio gijonés Juan Pablo II-San Miguel

El colegio Juan Pablo II–San Miguel de Gijón presentó este lunes su belén navideño, elaborado íntegramente con materiales reciclados y reutilizados y en cuya creación participaron estudiantes desde quinto de Primaria hasta tercero de ESO. El proyecto, que aúna educación artística, tecnológica y ambiental, ha convertido el vestíbulo del centro "en un espacio creativo que destaca por su originalidad y mensaje sostenible", apuntan desde el colegio.

El proceso arrancó en las aulas de tercero de ESO. El alumnado desarrolló un proyecto técnico completo con planificación de estructuras, selección de materiales, diseño de las figuras, distribución del espacio y organización del trabajo. Los estudiantes definieron la propuesta con planos y maquetas. Durante el montaje, en el que cooperaron los escolares de quinto y sexto de Primaria y segundo de ESO, se transformaron cartones, botellas, maderas, telas antiguas, periódicos, restos de embalajes y otros materiales reutilizables en personajes, construcciones y elementos decorativos.

Ángeles, Reyes Magos y camellos

El resultado es un belén de grandes dimensiones y repleto de detalles. En él se puede contemplar el portal con las figuras de María, José y el Niño Jesús, figuras modeladas con materiales reciclados y vestidas con telas reutilizadas. También destacan los ángeles, la estrella de Belén, el palacio de Herodes, diversas casas y mercados, y una amplia variedad de pastores, animales y escenas cotidianas. Las figuras de los Reyes Magos y sus camellos se fabricaron mediante tubos de cartón y hueveras.

El profesorado implicado ensalza no solo el resultado artístico sino también el aprendizaje que conlleva. “El objetivo era demostrar que la creatividad y el trabajo en equipo pueden transformar materiales que normalmente tiramos a la basura en algo bello y significativo”, señalaron. Las familias que ya han visitado el belén subrayan el mérito del alumnado y la importancia del mensaje educativo, el de fomentar la sostenibilidad y el consumo responsable, al mismo tiempo que mantener vivas las tradiciones navideñas. El nacimiento permanecerá expuesto en el colegio Juan Pablo II-San Miguel durante todo diciembre.