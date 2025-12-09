Velada musical para conmemorar los 30 años de la reapertura del teatro Jovellanos de Gijón

El teatro Jovellanos de Gijón acogió este martes una velada para conmemorar los 30 años de su reapertura. La música se adueñó del escenario, que albergó actuaciones de Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas, Lorena Álvarez, "FROM", Ferla Megía, Rita Ojanguren y "Puño Dragón". Al encuentro acudieron Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Festejos, y Oliver Suárez, presidente de Divertia.

Público asistente al teatro Jovellanos. / Marcos León