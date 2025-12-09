Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Velada musical para conmemorar los 30 años de la reapertura del teatro Jovellanos de Gijón

Rodrigo Cuevas y Nacho Vegas, entre los participantes

Nacho Vegas, a la izquierda, junto a integrantes del coro &quot;Al Altu la Lleva&quot;.

Nacho Vegas, a la izquierda, junto a integrantes del coro "Al Altu la Lleva". / Marcos León

El teatro Jovellanos de Gijón acogió este martes una velada para conmemorar los 30 años de su reapertura. La música se adueñó del escenario, que albergó actuaciones de Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas, Lorena Álvarez, "FROM", Ferla Megía, Rita Ojanguren y "Puño Dragón". Al encuentro acudieron Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Festejos, y Oliver Suárez, presidente de Divertia.

Público asistente al teatro Jovellanos.

Público asistente al teatro Jovellanos. / Marcos León

El historiador Francisco García Campa departe en el Ateneo Jovellanos sobre los conflictos mundiales

Velada musical para conmemorar los 30 años de la reapertura del teatro Jovellanos de Gijón

Fallece a los 59 años el gijonés Lucio Suárez, popular agente inmobiliario de La Playa

Gijón mantiene en estudio el decreto que le permite invertir 21,6 millones

Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio

