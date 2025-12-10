Más de 300 coches, 35 marcas y "precios increíbles": así viene la Feria del Vehículo Seminuevo de Gijón
La Cámara de Comercio y el sector del automóvil presentan la sexta edición, que se celebrará del 12 al 14 de diciembre con 35 marcas oficiales
Demi Taneva
La Cámara de Comercio de Gijón presentó esta mañana la sexta edición de la Feria del Vehículo Seminuevo y Kilómetro Cero, una cita ya consolidada en el calendario ferial y que este fin de semana reunirá 350 coches de 35 marcas oficiales en el recinto ferial Luis Adaro. El evento, concebido como una gran campaña de liquidación de stock de final de año, abrirá de viernes a domingo con horario ininterrumpido -viernes y sábado de 10.00 a 20.00 y el domingo de 11.00 a 19.00-.
El secretario general de la Cámara de Comercio, Álvaro Alonso, destacó que la cita “ya se ha convertido en una referencia indispensable del calendario ferial”, fruto de la colaboración con ASPA. Recordó que la feria nació como una oportunidad para que los concesionarios ofrecieran vehículos “kilómetro cero, bien de dirección o recién matriculados y en condiciones especialmente ventajosas”, siempre con la garantía de marcas oficiales. Alonso animó a acercarse al recinto ferial en busca de “calidad y garantía” y confió en que esta edición repita el éxito de años anteriores.
Coches con garantía y precios “realmente increíbles”
El presidente de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias, Miguel Pérez, subrayó el carácter particular de la feria: “No es una feria de vehículo de ocasión al uso”, explicó. “Es una feria de vehículos seminuevos de dirección, con garantía y con unos precios increíbles -en torno al 20% de descuento, dependiendo del modelo y de las condiciones- porque se acerca el final del año”.
Pérez incidió en que solo participan concesionarios oficiales, lo que asegura la procedencia y el estado de los vehículos. La oferta incluirá coches con pocos kilómetros, recién matriculados o de uso interno.
El objetivo del sector es claro: “Poner estos coches a buen precio y a disposición para que vayan saliendo”. La expectativa es alta tras el resultado de la anterior edición, donde “se vendió casi el 80% de los coches expuestos”. Este año esperan incluso superar esa cifra: “Nuestro objetivo es vender la totalidad del stock”, añade Pérez.
Un buen momento para el eléctrico antes de que termine el plan MOVES III
Pérez recordó que la feria llega en un momento clave para quienes estén interesados en coches eléctricos o enchufables. “Con la finalización del plan MOVES III el 31 de diciembre, y dado que aún quedan fondos en Asturias, es un magnífico momento” para adquirir uno. Los vehículos de dirección que se expondrán, indicó, también pueden acogerse a estas ayudas públicas.
