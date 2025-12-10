Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Buscan en Gijón a un atracador que robó a punta de cuchillo una tienda de productos congelados

El hombre, con el rostro cubierto, exigió el contenido de la caja registradora a dos empleadas, que siguen "con el susto en el cuerpo", pero que resultaron ilesas

Carretera del Obispo.

Carretera del Obispo. / ANGEL GONZALEZ

S. F. L.

Un hombre atracó encapuchado y armado con un cuchillo una tienda de productos congelados ubicada en la carretera del Obispo, en Gijón, esta mañana. El varón exigió a las dos empleadas que le entregasen el contenido de la caja registradora y se marchó caminando. La Policía Nacional ya investiga los hechos y las dos trabajadoras resultaron ilesas, aunque señalaban esta tarde seguir "con el susto en el cuerpo" pero, también, agradecidas con el trato de los agentes policiales.

Explican las empleadas que el asalto ocurrió apenas recién abierto el negocio esta mañana y que el atracador que ahora se busca portaba un cuchillo "grande" con el que se dirigió a ellas. No ofrecieron ninguna resistencia y entregaron la caja que se les pedía, y en cuanto tuvo la tuvo se fue, caminando. Llevaba un pasamontañas, así que no pueden aportar una descripción detallada del individuo. Las dos mujeres, que se encuentran bien, sí reflexionan sobre lo "raro" de que un atraco de este tipo ocurra en una tienda de congelados. "Llevo muchos años en ese y nunca escuché tal cosa", decía una de ellas. Agentes de la Científica ya se personaron hoy en el local para iniciar la investigación pertinente.

Noticias relacionadas y más

El incidente ocurre menos de dos semanas después de que otro varón asaltase a punta de pistola una gasolinera de la avenida de Portugal. Ese individuo fue ya arrestado y se decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza la semana pasada por posibles delitos de robo con violencia e intimidación por hechos sucedidos en Oviedo, Gijón, Mieres y Riaño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
  2. Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
  3. Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
  4. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  5. Gijón utilizará una tecnología puntera suiza para recuperar la piscina de la Laboral (que antes de nada será sometida a una profunda limpieza)
  6. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
  7. La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
  8. El paseo de Naval Azul completa su trazado peatonal y luce ya casi listo, solo pendiente de mobiliario: así avanza una obra clave para Gijón

Buscan en Gijón a un atracador que robó a punta de cuchillo una tienda de productos congelados

Buscan en Gijón a un atracador que robó a punta de cuchillo una tienda de productos congelados

Más de 300 coches, 35 marcas y "precios increíbles": así viene la Feria del Vehículo Seminuevo de Gijón

Más de 300 coches, 35 marcas y "precios increíbles": así viene la Feria del Vehículo Seminuevo de Gijón

Los magistrados donan 2.070 euros a la AECC en su jornada benéfica en Gijón

Los magistrados donan 2.070 euros a la AECC en su jornada benéfica en Gijón

Los médicos asturianos se concentran en Gijón en la segunda jornada de huelga: "No vamos a dar ningún paso atrás"

Los médicos asturianos se concentran en Gijón en la segunda jornada de huelga: "No vamos a dar ningún paso atrás"

El Pleno de Gijón cierra año con un pacto unánime sobre política de vivienda: estos son los acuerdos alcanzados

El Pleno de Gijón cierra año con un pacto unánime sobre política de vivienda: estos son los acuerdos alcanzados

Ingentes cantidades de papel de regalo, los tres Reyes Magos, cinco ejércitos... la zona oeste de Gijón recupera su Cabalgata esta Navidad

Ingentes cantidades de papel de regalo, los tres Reyes Magos, cinco ejércitos... la zona oeste de Gijón recupera su Cabalgata esta Navidad

Las luces de Navidad de Gijón "emocionan" a los más mayores gracias a Taxi Luz: "El Ayuntamiento está magnífico"

El barrio gijonés de Viesques lamenta la "escasez" de iluminación navideña

Tracking Pixel Contents