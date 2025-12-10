Buscan en Gijón a un atracador que robó a punta de cuchillo una tienda de productos congelados

Un hombre atracó encapuchado y armado con un cuchillo una tienda de productos congelados ubicada en la carretera del Obispo, en Gijón, esta mañana. El varón exigió a las dos empleadas que le entregasen el contenido de la caja registradora y se marchó caminando. La Policía Nacional ya investiga los hechos y las dos trabajadoras resultaron ilesas, aunque señalaban esta tarde seguir "con el susto en el cuerpo" pero, también, agradecidas con el trato de los agentes policiales.

Explican las empleadas que el asalto ocurrió apenas recién abierto el negocio esta mañana y que el atracador que ahora se busca portaba un cuchillo "grande" con el que se dirigió a ellas. No ofrecieron ninguna resistencia y entregaron la caja que se les pedía, y en cuanto tuvo la tuvo se fue, caminando. Llevaba un pasamontañas, así que no pueden aportar una descripción detallada del individuo. Las dos mujeres, que se encuentran bien, sí reflexionan sobre lo "raro" de que un atraco de este tipo ocurra en una tienda de congelados. "Llevo muchos años en ese y nunca escuché tal cosa", decía una de ellas. Agentes de la Científica ya se personaron hoy en el local para iniciar la investigación pertinente.

El incidente ocurre menos de dos semanas después de que otro varón asaltase a punta de pistola una gasolinera de la avenida de Portugal. Ese individuo fue ya arrestado y se decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza la semana pasada por posibles delitos de robo con violencia e intimidación por hechos sucedidos en Oviedo, Gijón, Mieres y Riaño.