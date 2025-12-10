Las entidades de Gijón ven un "embudo" en la atención al sinhogarismo

Mientras la ciudad se prepara para lanzar a inicios de año un estudio "pormenorizado" sobre las nuevas necesidades de las personas en situación de sinhogarismo, una iniciativa de la Fundación Municipal de Servicios Sociales adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, las entidades sociales rematan también sus dispositivos de atención especial en esta época de frío. Además, la Cocina Económica señala que lleva meses trabajando con una consultora para contar con un "diagnóstico" propio sobre los perfiles de personas que atienden y adaptarse a ellos. Desde Mar de Niebla, por su parte, explican que la preocupación entre las entidades –más ahora ante la reciente muerte de tres personas que dormían al raso en la ciudad– es alta por la situación de "embudo" que está generando, por un lado, la crisis de la vivienda, sumado a cuestiones como la falta de suficientes dispositivos de ayuda y la ausencia de un plan autonómico. Desde el gobierno local aseguran estar trabajando con la "máxima sensibilidad".

Mar de Niebla, con una larga experiencia atendiendo a personas en situación de calle, aporta un contexto actualizado. Irma Benito dice que es ya evidente, por ejemplo, el aumento de personas de menos de 35 años que acaban en estas situaciones, y también un auge de mujeres afectadas. Benito añade datos contra el estigma. Por ejemplo: las personas en situación extrema de sinhogarismo que sufren algún tipo de adicción son hoy en Gijón alrededor del 50 por ciento, una cifra que preocupa por tratarse de un problema de salud, pero que rompe con el mito que vincula a las personas sin hogar supuestos problemas generalizados de consumo de sustancias o problemas de salud mental o de comportamiento. "La realidad es desoladora y nos sentimos como si a un médico le quitas medicamentos y pautas", lamenta.

"Los perfiles están cambiando porque incluso personas con algún tipo de ingresos no acceden hoy a una vivienda por los requisitos que se le piden", añade Rafa Piñera, de la Cocina Económica. Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones vecinales de la zona urbana, urge también la implicación del Principado y Vipasa y reivindica abordar "la raíz" del problema. Ayer, por último, Vox en una rueda de prensa señaló que falta "intencionalidad política". Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, señaló también ayer que la situación actual "preocupa mucho" y que se está trabajando en nuevas medidas.