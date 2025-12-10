Opinión
Espresiones xixoneses (III)
ESPRESIONES QU’ESPRESEN AICIONES, INTERAICIONES O VALORACIONES
¡Nun seas bobu!
¡Tas engañáu!
¡Vas decímelo a mí!
¡Sélo yá de sobra!
A cagar a la playa y a xoder a L’Atalaya.
Nun necesita esplicaciones.
A espetaperru.
Enfrentase a otru ensin concesiones; a la fuerza; insistiendo.
Achantar a otru.
Facelu callar o que ceda na discusión.
Achaplar.
Aplastar.
Acutar.
Reservar.
Amoñase.
Emborrachase.
Andar a elles.
Pelease.
Andar al debalu.
Andar ensin rumbu..
Aparrar.
Figuradamente, aplastar a daquién nuna discusión.
Apoquinar.
Pagar.
Arrampuñar.
Quitar dalgo a daquién, normalmente a la fuerza; garrar munches coses d’una vez y ensin derechu o permisu.
Arronchar / arronchase.
Escapase d’una obligación, facese´l distrayíu pa nun cumplir.
Atopar dalgo o a dalgún.
Encontrar dalgo o a daquién ensin querer.
Aventar.
Llanzar lloñe.
Cañicase.
Balancease, normalmente nun columpiu o cañiqueta.
Chiscar.
Salpicar.
Corta-y a ún el mexu.
Cuando unu ta mui entusiasmáu contando dalgo y otru-y diz daqué que lu corta o lu contradiz.
Coyela.
Enborrachase.
Dar un bocadillu.
Dar un rodillazu na pierna o na entrepierna a otru.
Dase un chaplón.
Caer de barriga.
Dase un gochazu.
Caer con tol cuerpu.
Dase una gochá.
Caer con tol cuerpu.
De magullu (meter, entrar, dir).
Ensin pagar, ensin declarar.
Dir a cara perru.
Enfrentase a otru ensin concesiones; a la fuerza; insistiendo.
Dir nun voléu
Dir nun momentu, mui rápido.
Echar el perru.
Reñir.
Echar pelu.
Salir mui mal una aición, sufrir un castigu o penalización por una aición.
Embarullar.
Salir del pasu de cualquier manera.
Embarcar (a dalgún).
Convencer a dalgún de que faga dalgo que resulta mal; metelu nun compromisu; comprometese con otru y dexalu solu dempués..
Engarriase.
Pegase, pelease.
