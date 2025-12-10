Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espresiones xixoneses (III)

LA NUEVA ESPAÑA publica, de manera periódica, los 163 dichos gijoneses y asturianos recopilados por los hermanos Sánchez Vicente

Vista de la playa de San Lorenzo.

Vista de la playa de San Lorenzo. / Juan Plaza / Juan Plaza

ESPRESIONES QU’ESPRESEN AICIONES, INTERAICIONES O VALORACIONES

              

¡Nun seas bobu!       

¡Tas engañáu!

              

¡Vas decímelo a mí!             

¡Sélo yá de sobra!             

A cagar a la playa y a xoder a L’Atalaya.                

Nun necesita esplicaciones.  

A espetaperru.                     

Enfrentase a otru ensin concesiones; a la fuerza; insistiendo.

              

Achantar a otru. 

Facelu callar o que ceda na discusión.         

Achaplar.                             

Aplastar.   

              

Acutar.  

Reservar.    

Amoñase.                            

Emborrachase.   

Andar a elles.                     

Pelease.    

Andar al debalu.                                

Andar ensin rumbu..   

Aparrar.

Figuradamente, aplastar a daquién nuna discusión.    

Apoquinar.                            

Pagar.  

              

Arrampuñar.       

Quitar dalgo a daquién, normalmente a la fuerza; garrar munches coses d’una vez y ensin derechu o permisu. 

Arronchar / arronchase.                    

Escapase d’una obligación, facese´l distrayíu pa nun cumplir.

              

Atopar dalgo o a dalgún. 

Encontrar dalgo o a daquién ensin querer.   

Aventar.                

Llanzar lloñe.   

              

Cañicase.             

Balancease, normalmente nun columpiu o cañiqueta.

Chiscar.                                 

Salpicar.   

              

Corta-y a ún el mexu.                       

Cuando unu ta mui entusiasmáu contando dalgo y otru-y diz daqué que lu corta o lu contradiz.    

Coyela.                     

Enborrachase.   

              

Dar un bocadillu.              

Dar un rodillazu na pierna o na entrepierna a otru.    

Dase un chaplón.   

Caer de barriga.   

              

Dase un gochazu.                            

Caer con tol cuerpu.  

Dase una gochá.                                

Caer con tol cuerpu.   

              

De magullu (meter, entrar, dir).     

Ensin pagar, ensin declarar.  

Dir a cara perru.       

Enfrentase a otru ensin concesiones; a la fuerza; insistiendo.      

              

Dir nun voléu      

Dir nun momentu, mui rápido.           

Echar el perru.                     

Reñir.      

Echar pelu.          

Salir mui mal una aición, sufrir un castigu o penalización por una aición.   

Embarullar.                          

Salir del pasu de cualquier manera.

              

Embarcar (a dalgún).        

Convencer a dalgún de que faga dalgo que resulta mal; metelu nun compromisu; comprometese con otru y dexalu solu dempués..   

Engarriase.                           

Pegase, pelease.   

Una promoción de Ceares hará crecer el parque fluvial con un corredor verde en Gijón

Las entidades de Gijón ven un "embudo" en la atención al sinhogarismo

La Policía Local de Gijón acude a una protesta de familias en el colegio Lloréu

El oeste de Gijón recupera su Cabalgata

Espresiones xixoneses (III)

Viesques lamenta la "escasez" de iluminación navideña en el barrio

El portal se abre de par en par, así fue la jornada de puertas abiertas de la Asociación Belenista de Gijón

