Las luces de Navidad de Gijón "emocionan" a los más mayores gracias a Taxi Luz: "El Ayuntamiento está magnífico"

Los ojos vidriosos de Óscar Sánchez, gijonés de pro nacido en Cimavilla, fueron ayer por la tarde un prisma de reflejos por varias causas. Una, sus recuerdos de infancia. Otra, la emoción de volver a ver el barrio donde vivió su infancia "precioso". ¿El motivo principal del que sus iris fueron espejo? Las luces de Navidad, "maravillosas", que decoran durante estas semanas la ciudad. El señor, que habita en el centro La Golondrina, en Somió, fue uno de los 163 usuarios de 16 residencias del municipio que ayer participaron en la iniciativa Taxi Luz, campaña nacional del gremio que Gijón acoge por tercer año consecutivo para acercar a los más mayores a la iluminación de la temporada festiva y en la que se implicaron 46 chóferes del servicio público.

Las luces de Navidad "emocionan" a los más mayores gracias a Taxi Luz / Marcos León

"Es la primera vez que vengo y las luces me gustan muchísimo", explicaba el hombre, que agregó que "el Ayuntamiento está magnífico y muy divertido". Sánchez hacía "mucho tiempo" que no veía su barrio natal. "Gijón está muy cambiado y me emociono", admitía, mientras recordaba sus tiempos de juventud todavía sentado dentro del taxi que le recogió, al borde del llanto y deseando "pisar Gijón".

En la plaza Mayor –enclave donde se concentraron los vehículos y recibieron a los abuelos y abuelas la alcaldesa, Carmen Moriyón, y los foristas Pelayo Barcia y Montserrat López, concejales de Movilidad y Cultura, respectivamente– los ánimos eran similares se mirase a donde se mirase. María del Carmen Labrador, Engracia Sánchez y María Álvarez y su marido, Zacarías Negral, venían pertrechados con sendos gorros de Papá Noel. "Hay que presumir un poco", bromeaba el varón del grupete desde el asiento trasero de un taxi. Todos ellos eran también noveles en la iniciativa y venían con "muchas ganas". Al grupo lo transportó el taxista José Manuel Nosti, profesional que no se ha perdido ninguna de las tres ediciones, desde la residencia Ballesol, en Montevil. "Estaban nerviosos esperando la llegada", manifestó el hombre, alegre de ser parte del evento.

Josefina Nieto vino por segunda vez a ver la luminaria por cortesía de Taxi Luz, como su compañera Herminia Alario, de la residencia Cimavilla, en San Pedro; con ellas, María Vivancos, primeriza. Eso sí, las tres muy animadas. "Yo a esto me apunto la primera", reía Nieto. "Solo las he visto e n la tele y en el periódico y hoy con chófer", sonreía Vivancos, al igual que Alario: "A ver si empezamos ya", anhelaba.

Tras bajar de los turismos, el Coro Joven de Gijón hizo de anfitrión ante los soportales de la casa consistorial. "¡Queremos desear a los abuelitos y abuelitas de la ciudad una feliz Navidad!", gritaron por el micro los infantes, antes de arrancarse con un recital de villancicos en el que no faltaron grandes hits como "Noche de paz", "Ya viene la vieja" o "El portalín", que hicieron las delicias de los mayores, quienes les brindaron cara de felicidad, aplausos y vítores.

"¡Otra, otra!", pedía el público tras concluir la actuación, petición a la que la formación coral respondió marcándose un bis de "El portalín". "¡Hasta las nueve de la noche aquí cantando!", reclamaban algunos, entusiasmados con la interpretación de los niños y niñas justo antes de que se iniciase la odisea por las luces navideñas.

"Es día muy bonito, cada año mejoramos, empezamos con seis residencias, 16 taxis y 73 residentes, ahora somos en número los terceros a nivel nacional, por detrás de Sevilla y Madrid", declaró el presidente de Radio Taxi Gijón, Isaac Menéndez, que agradeció la gran solidaridad de sus colegas de profesión. "Es un día para siempre marcado en el calendario que se seguirá celebrando", prometió el líder del gremio.