Los magistrados donan 2.070 euros a la AECC en su jornada benéfica en Gijón

Gijón albergó este miércoles algo más que una jornada de formación jurídica. La sesión solidaria, que acogió la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón y enmarcada en los eventos del Círculo Concursal Norte, tuvo como broche la entrega de un cheque de 2.070 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias, un gesto que vinculó el análisis concursal y de reestructuración con el apoyo a los pacientes oncológicos y sus familias. El donativo procedió íntegramente de las inscripciones, ya que todos los ponentes y participantes actuaron de manera altruista.

La aportación se formalizó con la entrega del cheque a Teresa Sánchez, presidenta del colectivo en Gijón, que lo recibió de manos de la abogada Amanda Blanco, delegada para la zona Norte de la entidad especializada en liquidación de activos International Auction Group (IAG), firma que respaldó una iniciativa que nació de su delegada sectorial. El acto puso el acento solidario a una mañana que tuvo como eje sobre los procesos de reestructuración a que se refiere el texto refundido de la ley concursal, dada la actualidad de esta materia en el ámbito jurídico, social y empresarial de Asturias, pero que mantuvo siempre presente la finalidad benéfica de la convocatoria.

"De este modo, la idea solidaria se traduce en una colaboración para la lucha, que desde esta Asociación se mantiene contra la enfermedad y los efectos de la misma, no solo en los que los padecen directamente, sino también en sus familiares y amigos", manifestó Blanco; por su parte, Sánchez, agradeció el donativo y expresó que la iniciativa es "una manera de acercar a AECC a todos los sectores y colectivos". "Que estos profesionales contribuyan repercute en que podamos ayudar a más familias y ampliar los servicios y programas que ofrecemos de manera gratuita", se congratuló.

La jornada, bajo el lema interno de "conectar conocimientos e impulsar el compromiso", se enmarcó en el programa Círculo Concursal Norte 2025. La organización recordó que la totalidad de los 90 euros de inscripción abonados por cada asistente se destinó a la AECC en Asturias, de acuerdo con el carácter benéfico de la cita, que fue exclusivamente presencial.

12:00 GIJON. CÁMARA DE COMERCIO. Jornada concursal para magistrados organizada por International Auction Group. Todo lo recaudado irá a beneficio de la asociación española contra el cáncer. / Lucas Cid

El respaldo institucional fue pleno. El acto de bienvenida corrió a cargo del decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, Benigno Villarejo Alonso, y del secretario de la Cámara gijonesa, Álvaro Alonso Ordás, que subrayaron el papel del tejido jurídico y empresarial a la hora de impulsar proyectos de responsabilidad social ligados a entidades de referencia en la lucha contra el cáncer.

La parte central de la jornada se centró en las “cuestiones prácticas en materia de reestructuración”. Intervinieron el magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias Javier Antón Guijarro y el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo con sede en Gijón, Rafael Abril Manso, que abordaron la aplicación real de las herramientas de reestructuración previstas en la normativa vigente en un formato, de dos horas de duración.

El decano Benigno Villarejo asumió también la moderación del coloquio, en el que una quincena de profesionales de la abogacía, la administración concursal y el ámbito empresarial inscritos plantearon dudas sobre la práctica diaria de los planes de reestructuración, las resistencias de acreedores y la negociación previa con la banca.