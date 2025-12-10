Los médicos asturianos se concentran en Gijón en la segunda jornada de huelga: "No vamos a dar ningún paso atrás"

Alrededor de un centenar de profesionales se concentraron esta mañana a las puertas del Hospital Universitario de Cabueñes con motivo de la segunda de las cuatro jornadas de la huelga de médicos para protestar con el estatuto marco del Gobierno central. Durante la protesta, los sanitarios volvieron a lanzar gritos como "Mónica / escucha / estamos en lucha", "Médico quemado / paciente maltratado" y "Queremos sanidad / no precariedad".

Los asistentes, ubicados tras una pancarta en la que se podía leer "Unidos por un estatuto marco", volvieron a lanzar mensajes críticos contra el Ministerio de Sanidad y su reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias. Finalizaron la concentración con un largo aplauso.

El encargado de explicar cómo se estaba desarrollando la segunda jornada de la huelga en los hospitales y centros de salud asturianos fue José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). Los datos globales a nivel regional, que el martes rondaron el 57% de los médicos que "podían ponerse en huelga porque no habían sido designados servicios mínimos" , por el momento se estima que hoy giran en torno al 55%. "Se ha empezado a notar que hay bajas puntuales por gripe y eso también complica el número de posibles huelguistas, pero en principio las cifras globales se parecen mucho a las de ayer", señaló Vidal.

Uno de los hospitales en los que ha crecido la incidencia este miércoles es el de Cabueñes, donde Vidal apuntó que "ha sobrepasado el 60%". Por otro lado, en Atención Primaria las cifras se sitúan en un 50%.

Listas de espera

En la concentración también se explicó que la reducción de consultas ha caído del 40% de ayer al 32% de este miércoles, "quizá porque ya se había hecho un trabajo previo de no citar". Asimismo, en los quirófanos se ha bajado del 25% al 20%. No obstante, Vidal apuntó que "el impacto suponemos que va a ser muy similar". "Lamentamos, de nuevo, que esto acabe afectando a los pacientes a los que esto les va a afectar, pero por lo menos vamos a conseguir que sea más visible el hecho de que es necesario que el Ministerio recapacite su postura", aseveró Vidal, que incidió en que "en estos cuatro días las cifras van a aumentar de forma importante y lo veremos en las listas de espera de una forma llamativa, pero necesitamos cambiar estas condiciones laborales y esa clasificación denigrante".

José Antonio Vidal quiso mandar un mensaje a la consejera de Salud, Concepción Saavedra. "Espero que nos haya hecho caso y haya llamado a la ministra y le haya transmitido que no podemos seguir en esta situación. Está pagando la sanidad y los pacientes asturianos las consecuencias de una actitud irrazonable de Madrid", lamentó el secretario general del SIMPA, antes de agregar que "son ellos los que deberían convencer al Ministerio y al Gobierno porque esto también es un asunto nacional por la irresponsabilidad que están cometiendo en este momento, en el que los facultativos estamos en lucha y eso puede tener consecuencias muy graves para la sanidad". "Creo que es una obligación y que lo harán", puntualizó.

Además, advirtió al Ministerio de Sanidad que "se planteen si realmente no pueden hacer nada más porque nosotros tampoco vamos a aguantar más". "No vamos a dar un paso atrás. Es la situación a la que nos han llevado y estamos dispuestos a defenderla, caiga quien caiga y con las consecuencias que sean", zanjó Vidal, que subrayó que en Asturias, para poder contar con unas condiciones de trabajo "como las de todos los demás profesionales", se necesitarían 810 médicos más en atención hospitalaria, 360 en atención primaria y 50 en salud mental. "Esas son unas cifras que parecen exorbitantes, pero es que estamos trabajando muy infradotados y de ahí viene nuestra situación de precariedad y nuestra sensación de que nunca damos abasto con el trabajo", culminó.