El Pleno de Gijón cierra año con un pacto unánime sobre política de vivienda: estos son los acuerdos alcanzados

La vivienda, un problema prioritario para la sociedad gijonesa, centró el debate del último Pleno ordinario de 2025 y, sobre ese asunto, se alcanzaron dos unanimidades más que significativas. Unanimidades teniendo en cuenta la ausencia de la única edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, que en su condición de diputada autonómica estaba en la ronda de comparecencias del presupuesto del Principado. Un acuerdo final entre IU, como proponente de la iniciativa, y los socios de gobierno (Foro y PP) que la habían enmendado, dio soporte a la unanimidad al votar la proposición de un plan de impulso a las políticas de vivienda en la ciudad.

El consenso plenario consolida el principio de acuerdo, o por lo menos el final del enfrentamiento abierto entre ambas partes, alcanzado hace unos días en una reunión entre la Alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), y el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico (IU), y le pone deberes a ambas partes. Así, y a corto plazo, el Pleno compromete al gobierno local a ceder suelo municipal a la consejería en el primer trimestre de 2026 para la construcción de, al menos, 300 viviendas públicas autonómicas para alquiler asequible. A medio y largo plazo ese compromiso municipal debe dar lugar a «mecanismos de colaboración» con la consejería y a diseñar actuaciones de apoyo a cooperativas de viviendas y modelos de vivienda colaborativa.

Sin debate sobre el uso del superávit

Los deberes que a la consejería de Zapico le pone el Pleno de Gijón es que «atienda las demandas de los agentes de la concertación social e impulsen de manera urgente todas las medidas que sean oportunas para reactivar el mercado de la vivienda de protección oficial». La demanda fundamental es la que los constructores hacen sobre la necesidad de subir el precio del módulo de ese tipo de vivienda. También lo que reivindicó el gobierno gijonés tras quedarse sin candidatos a su Plan Llave.

Amalio Espinosa durante su intervención ante los concejales. / Lucas Cid

Antes de llegar a la unanimidad en este punto se había dato otra, también en materia de vivienda, a partir de una proposición del PSOE, enmendada por PP y Foro, sobre un proyecto de vivienda colaborativa intergeneracional para la que el Ayuntamiento cederá suelo. El debate político tuvo como prólogo una intervención de Amalio Espinosa de «El Llar Cohousing», con quien ha estado negociando el gobierno local un proyecto que incluye una cesión de viviendas a Emvisa para dedicarlas a jóvenes. Gijón se pone manos a la obra para hacer realidad esta operación.

Hablando de vivienda también quería acabar el Pleno Podemos a través de una moción de urgencia en la que, a partir de la publicación del reciente decreto ley que permite a los ayuntamientos dedicar el superávit que tenían que destinar a amortización de deuda a inversiones financieramente sostenibles, pedía que el Pleno fijará ya el uso inversor de esos 21,6 millones y que buena parte fueran a vivienda.

No pudo ser. La mayoría que conforman Foro, PP y el edil no adscrito no avalaron la urgencia del tema así que la reivindicación de Olaya Suárez no llegó a debatirse.