Una promoción de Ceares hará crecer el parque fluvial con un corredor verde en Gijón

La tramitación de una nueva promoción urbanística al sur de Ceares, que en su ficha estima la creación de 123 viviendas en la frontera del barrio con Viesques y en su margen más próximo a la autovía minera, avanza con la fase de información pública de un proyecto de urbanización ya culminado y en el que se proyecta una nueva gran zona verde 6.000 metros cuadrados. Lo interesante del planteamiento es que, por su ubicación, y al incluirse el diseño de una senda peatonal que atravesará este espacio público, la ciudad verá con este proyecto una suerte de extensión del actual parque fluvial y un nuevo entorno paseable que llegará casi hasta Los Pericones, colmatando así el hueco que quedaba sin urbanizar entre los dos pulmones verdes de la ciudad con una zona también verde.

El plan especial de este proyecto, que es el que regula la unidad de actuación AUA-CEA-07 del plan general de ordenación, se aprobó el año pasado. Con una ocupación total de 25.000 metros cuadrados, el aprovechamiento lucrativo se prevé que se limitará a la mitad y se repartirá en cinco bloques residenciales y un sexto de usos terciarios, dejando algo más de 11.000 metros para espacios públicos a repartir entre la zona verde, viales y espacio libre.

El último trámite realizado está relacionado con el plan de urbanización, aprobado el mes pasado y ahora en información pública. Es en este documento donde se detalla el planteamiento para la zona verde que, en esencia, separará las futuras viviendas del entramado de viales que quedarán a su costado sur. Al tratarse de un plan de urbanización, en este trámite se engloban también las actuaciones relacionadas con los suministros y conexiones viales y aparcamientos del entorno. La existencia de dos calles que hoy terminan sin orden en el solar –Segundo Blanco y José María Martínez–, facilitaron el diseño de las comunicaciones del nuevo espacio, que tendrá un nuevo vial regulado por una glorieta y un aparcamiento en superficie.

La propuesta para la nueva zona verde –el gobierno local ya señaló cuando dio de paso el trámite que esa labor tendrá que coordinarse con Parques y Jardines– pretende generar tres espacios diferenciados dentro de ese corredor verde: un área de bosque, otra de paseo y otra de ribera, esta última la más próxima al Piles. La promotora sugiere una variedad amplia de árboles a plantar, entre ellos, hayas, abedules, pinos, encinas, robles y sauces, y también diversas plantaciones arbustivas. La promotora, Las Quintanas Sociedad Gestora Inmobiliaria, señala que en la senda peatonal, que se espera pavimentar de color rojo, tendrá "aproximadamente en la mitad", una "pequeña plaza destinada al descanso y la interacción social en un entorno equipado con bancos, fuente de agua potable, papelera y aparcabicis".