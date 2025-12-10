Urbanismo reduce a 10,1 millones su deuda por las ayudas a fachadas en Gijón

El Ayuntamiento ha actualizado la cifra de su deuda con las comunidades de vecinos que tenían ayudas a la rehabilitación de fachadas concedidas pero sin cobrar: son 10.171.765,30 euros. Ese es el dato que aportó ayer el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, tras dar cuenta de la decisión de la Junta de Gobierno de aprobar tres denegaciones y una revocación de subvenciones de ese programa por una cuantía de 811.687,92 euros a sumar a los 1.039,447,02 de las diez ayudas denegadas la semana pasada. En total, 1,8 millones que se restan de la deuda pendiente desde hace años.

Gran parte de estas denegaciones tienen que ver con el hecho de que las comunidades hayan accedido a una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía ( IDAE), que en sus bases fija la incompatibilidad con ayudas de otras administraciones. "Una vez que las comunidades han sido beneficiarias de esa subvención, y en aplicación de esas bases, lo que nos toca a nosotros es adoptar este acuerdo", concretó Martínez Salvador dejando claro que no tiene sentido mantener vivos expedientes de unas ayudas que no se van a poder abonar.

"Esto no es una limpia, es hacer lo correcto", concretó el forista en referencia al listado de ayudas municipales pendientes. Y sobre las que ahora mismo no hay ninguna partida presupuestaria oficial reservada a su abono. Más allá de las anualidades que corresponden a barrios degradados.

La Junta de Gobierno, además, aprobó dentro del orden del día el plan de acción contra el ruido y dio cuenta de la información de la Secretaría General sobre la ausencia de alegaciones al proyecto de ordenanzas fiscales de 2026, lo que convierte en definitiva su aprobación.

Ayudas a comedor en el 11x12

Y, fuera del orden del día, la oferta pública de empleo del Ayuntamiento para este 2025, tanto en turno libre como en promoción interna. Son 78 plazas de las que 17 se corresponden con los organismos autónomos: 8 plazas e n la Fundación de Cultura, Educación y Universidad Popular, 6 en la Fundación de Servicios Sociales y 3 en el Patronato Deportivo.

En lo que corresponde a la plantilla del Ayuntamiento se ofertan 9 plazas en la Policía Local, cinco en turno libre con una para el turno de movilidad, y cinco en Bomberos, una en promoción interna para sargento. Bajo el epígrafe "sectores no prioritarios se describen 47 plazas. Entre ellas, y por turno libre, hay, una en cada caso, plazas de sociólogo, vigilante de obras , arquitecto, ingeniero técnico y psicólogo. Además, de 2 para técnicos de educación infantil.

También pasó por Junta la ampliación de la suspensión temporal de las obras de adecuación de arcén peatonal del camín del Turruxón (Cenero), varias ayudas a empresas dentro del programa de recualificación profesional, un crédito de 180.000 euros para los beneficiarios de ayudas al comedor en el 11x12 y la resolución de ayudas a cooperación, por un total de 1.275.000 euros.