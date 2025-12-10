Viesques lamenta la "escasez" de iluminación navideña en el barrio

"La falta de iluminación le quita magia a la Navidad". Son palabras de Juan Suárez, líder vecinal de Viesques, barrio en el que no están especialmente felices por la decoración festiva de las calles. Vecinos y comerciantes la consideran "escasa". La decepción es mayor al tener en cuenta que la asociación, antes de la colocación de las luces por la ciudad, ya había transmitido a representantes municipales su deseo de disfrutar de más adornos en comparación a años pasados. "Es un barrio grande y en este época apetece tener esa alegría", subraya Suárez.

Los residentes en Viesques, desde donde el 5 de enero partirá la Cabalgata de Reyes Magos, claman que los motivos navideños apenas pueden verse en puntos muy concretos. En la calle Corín Tellado, por ejemplo, solo hay en uno de sus tramos. Poeta Ángel González, una de las arterias principales, carece de iluminación. En esa calle está la escuela de arte "BangoArt", a la que van muchos niños. "Toda luz viene bien, da felicidad; aquí entran y salen sin pena ni gloria", señala Paula Bango, directora de la escuela, ubicada en una calle en la que también están el colegio Begoña, el centro residencial Madre Larrañaga o el centro de Atención Integral de Viesques. Para Bango, que haya poca decoración es un handicap para escuelas y comercios. "Te cambia el estado de ánimo", declara.

"Los comerciantes son los mayores perjudicados", asevera Juan Suárez. "Yo llevo quince años en la calle Corín Tellado y solo en uno tuve luces", comenta Susana Nicieza, propietaria de la academia de pintura "Lo que Guardas en el Desván". A tiro de piedra está también la farmacia Viesques, que lamenta asimismo que apenas hay decoración en la zona. "En este barrio hay sitios muy abiertos, sobre todo cerca del parque Fluvial, y más iluminación en Navidad anima a las familias", concluye Juan Suárez.