Más de 30 jóvenes con síndrome de Down llenan de luz el transformador de la Fábrica de Gas de Gijón: "Es una gran experiencia"

Repletos de energía y entusiasmo, 34 jóvenes con síndrome de Down se desplazaron este jueves al parque de la Fábrica de Gas de Gijón para pintar la parte exterior del centro de transformación eléctrica. Para la mayoría de ellos, esta era la primera vez llevando a cabo un mural y la experiencia fue muy satisfactoria desde el inicio. "Es genial poder pintar aquí para que la gente que pase diga: '¡Qué guapo está Gijón!'", expresó el ovetense Pelayo García, que agradeció la oportunidad brindada por EDP.

Tanto García como el resto de los encargados de llenar de luz este espacio, tras recibir una serie de indicaciones sobre el diseño del mural, recogieron sus respectivos ponchos, mascarillas y sprays para ponerse manos a la obra. Durante dos horas, los jóvenes se dividieron en distintos grupos y pintaron de color amarillo, azul y rojo el centro de transformación eléctrica. Esos colores identifican a las distribuidoras de EDP, ERedes, Begasa y Viesgo. El dibujo lo habían diseñado las gijonesas Laura Estrada, Sara Sánchez y Lorena Cabo.

En imágenes: jóvenes con síndrome de Down pintan el transformador de la Fábrica de Gas / Ángel González

Los jóvenes, que están actualmente en los talleres en los que se forman para dar el salto al mercado laboral, disfrutaron mientras transformaban el aspecto del transformador. "Está siendo un día perfecto. Nunca había hecho algo así", comentó Óscar Arias, al tiempo que Mireya Mora agregaba que "nos está gustando un montón".

A escasos metros estaba Lucía Fernández, preparadora laboral en la asociación, que remarcó que "les ha hecho mucha ilusión poder hacer esto". "Al principio estaban más tímidos y no se atrevían a coger el spray, pero ahora están muy sueltos. Esto sirve para que sientan que cuando se les pide una tarea son capaces de cumplirla", aseveró.

La responsable de Sostenibilidad de EDP España, Lucía Santalla, explicó que el objetivo de la iniciativa era "convertir un espacio técnico en un lugar que inspira inclusión y diversidad". Esta intervención artística forma parte de un plan de la compañía, distinguida como líder mundial en sostenibilidad según el índice Gresb.

Por su parte, el presidente de la Asociación Síndrome de Down Asturias, Javier Menéndez, destacó que "esta iniciativa es una oportunidad para visibilizar el talento y la creatividad de las personas con síndrome de Down". "Queremos agradecer a EDP su compromiso con la inclusión y por abrir espacios donde la diversidad se convierte en arte”, agregó Menéndez.

En la Fábrica de Gas también estuvo el edil de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, que ensalzó la iniciativa y subrayó que "los jóvenes, con su trabajo artístico, nos han mostrado su talento, habilidad, sensibilidad, imaginación y su capacidad para crear espacios increíbles".