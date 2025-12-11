Detenido el hombre que atracó a punta de cuchillo una tienda de congelados en Gijón

El hombre que se buscaba ayer por haber atracado un comercio en Gijón a punta de cuchillo ya ha sido detenido y es sospechoso de haber cometido otro atraco reciente en el mismo barrio de Contrueces. Se trata de un hombre de 39 años y fue arrestado esta mañana por agentes de la Policía Local que, estando de servicio en el barrio, vieron que el varón coincidía con las descripciones físicas que constaban del sospechoso. Lo siguieron hasta la vivienda en la que vivía en una habitación alquilada y procedieron a su arresto.

Señala el Ayuntamiento que esta intervención se produjo en la mañana de hoy, a las 9.20 horas. La patrulla local vio al hombre, lo siguió hasta su portal y apreció que este accedía a una vivienda del segundo piso de ese inmueble. Justo en ese momento, los agentes recibieron un aviso por radio en el que se informaba de que se había producido un nuevo atraco en otro comercio del barrio, facilitando de nuevo la misma descripción del sospechoso y que, por lo tanto, volvía a coincidir con el hombre que estaban siguiendo.

Trataron entonces los agentes de llamar a la puerta de esta vivienda, en varias ocasiones, pero pese a que escuchaban ruidos en su interior no lograron de primeras que les atendiesen. "Tras más de veinte minutos y ante la insistencia de los agentes, abre la puerta el propietario de la vivienda, un hombre de 68 años, que se muestra nervioso, dubitativo y poco colaborador ante las preguntas de los agentes", señala el Ayuntamiento. "La conversación se alarga unos minutos hasta que una vecina se interesa por lo sucedido y anima al hombre a colaborar. En ese momento, el propietario de la vivienda se derrumba llorando y asegura que hay otra persona dentro del piso", añade.

El hombre ahora detenido, viendo que los agentes se acercaban, "lanzó su DNI" hacia ellos insistiendo en que es inocente. Los policías le instaron a que saliese a la entrada de la vivienda para corroborar su identidad con el documento de identidad y lo hizo, pero con una actitud "alterada y desafiante", y visiblemente "nervioso". "Una vez que se acerca a la entrada, los agentes proceden a su detención y solicitan al propietario permiso para acceder al interior de la vivienda", señala el Ayuntamiento. "En la habitación del detenido encuentran encima de la cama el cuchillo presuntamente empleado en los robos y dinero en bolsas de plástico", añade. El detenido fue trasladado al centro de salud del barrio y posteriormente a las dependencias de la Policía Nacional.