Emoción y galardones en una noche "mágica" de solidaridad en Gijón

"Me voy emocionado de aquí, con más energía, porque hay noches que no solo premian, sino que recuerdan quienes somos y hoy es una de esas". Con esas palabras dio cierre el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, a la ceremonia de entrega de los reconocimientos de los I Premios Gijón Social y Cooperación, que acogió ayer por la tarde el teatro Jovellanos. Una gala de "agradecer compartir y dar las gracias; una noche mágica", incidió el edil sobre un evento que llenó el coliseo para otorgar unos laureles ya desvelados hace unas jornadas a la ONG Sauce, a la peluquería-barbería Paulino, a la Asociación Cuantayá, a la Fundación Cespa-Proyecto Hombre, a José Antonio García Santaclara, añorado fundador de la Fundación Siloé, sin olvidar una mención especial a la Asociación Gijonesa de la Caridad, conocida coloquialmente como la Cocina Económica. "Un Gijón que cuida aquí y coopera allí", en referencia a la actividad en el extranjero.

Tras una actuación musical y de danza –a la que se sumaron a lo largo de la ceremonia los interludios vocales de la agrupación infantil "Dejando huellas", del Coro Diverso de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y el cierre de la Banda de Gaites "Villa de Xixón"– llegó el primer plato fuerte de la noche de los reconocimientos más solidarios a la actividad de la sociedad gijonesa. El primero de los premios, el de Cooperación Internacional al Desarrollo, que recayó en el proyecto D. Bosco en Camboya que desarrolla la ONG Sauce, lo recogieron Dolores Nieto y María José Gómez-Rodulfo, en nombre del admirado sacerdote jesuita gijonés Kike Figaredo. Este envió un mensaje en vídeo desde el país asiático en el que manifestó que este reconocimiento le impulsa a ofrecer un servicio de cada vez "mayor calidad" a los jóvenes a los que ayuda y de los que algunos le acompañaban en la grabación.

El segundo en subirse a las tablas del coliseo en la gala que condujo la periodista Paloma Fernández fue el peluquero Pedro Paulino Cavielles y parte de su equipo, que recibió el galardón a la Cooperación para la Ciudadanía Global por un proyecto que trasciende fronteras con barberías solidarias en el Sáhara, adonde llevan formación y oportunidades a los refugiados. "No es solo un premio, sino la confirmación que desde un oficio humilde y cotidiano se puede ayudar; la dignidad empieza por sentirse entendido y respetado", resaltó.

Distinción sorpresa

Fuera del menú de los premios, hubo una estatuilla sorpresa que fue a parar a la Cocina Económica y que recogió su presidente, Ignacio Blanco. El dirigente, humilde, restó importancia a la labor de 120 años del colectivo al que llegó el año pasado y ensalzó a todos los que colaboran con el organismo, desde los voluntarios a las Hijas de la Caridad. "En este teatro está hoy el mejor Gijón solidario", elogió.

El "hacer barrio" también obtuvo méritos, que fueron para la Asociación Cuantayá y gracias al Proyecto Carambola, una red de apoyo vecinal a las personas mayores en El Llano, Contrueces y sus inmediaciones. La tarea valió el premio Gijón Social a la Innovación y Transformación Comunitaria. "Este reconocimiento es un símbolo, un recordatorio de lo que hacemos tiene sentido", declararon en el atril Begoña Sánchez y Enya Cámara, acompañadas de tres entrañables usuarias que levantaron el trofeo con alegría y ovacionadas por el público.

La Fundación Gijón Rural, que patrocinó esta primera edición de los galardones, entregó el premio al Acompañamiento Social y Promoción de la Inclusión. El presidente del organismo bancario, Toño Migoya, habló de la importancia de la solidaridad y procedió a reconocer al Programa Reciella, de Cespa-Proyecto Hombre, como merecedor de la estatuilla. Chechu Pérez-Espinosa, director del organismo a nivel regional, y Patricia Villagrá subieron al escenario y reafirmaron su "compromiso" con los jóvenes y las familias a las que atienden y el "deseo" que su equipo "pueda seguir creciendo".

Por último, llegó uno de los momentos más emotivos de la jornada con el Premio Especial a la Trayectoria Solidaria "Dr. Avelino González", que se otorgó de manera póstuma a José Antonio García Santa Clara, creado de la Fundación Siloé. Montse y Teresa, hermanas del que fuera hijo adoptivo de Gijón o Medalla de Plata de Asturias, entre otras distinciones, por su labor solidaria con las personas sin hogar, VIH o discapacidad, recogieron el premio, junto a la actual responsable del patronato, Ana Isabel Rúa. La parentela aseveró que "llena el corazón y el alma este premio", mientras que su relevo en el cargo puso al sacerdote como ejemplo de "solidaridad de vida y esperanza". "Vida, aunque sea a título póstumo, pues sigue en el corazón de todos los que continuamos con su legado", remató.