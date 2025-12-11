Espresiones xixoneses (IV)
LA NUEVA ESPAÑA publica, de manera periódica, los 163 dichos gijoneses y asturianos recopilados por los hermanos Sánchez Vicente
ESPRESIONES QU’ESPRESEN AICIONES,INTERAICIONES O VALORACIONES
Escoñar.
Estropear.
Escorrer.
Perseguir.
Escorribanda.
Persecución.
Facer sopes.
Tirar una piedra plana sobre una superficie de agua pa que vaya dando saltos.
Facese´l roncha.
Disimular.
Garrar una talanquera.
Enborrachase.
La trampa rescampla.
Al final siempre se ve la trampa
Llevales.
Recibir una paliza.
Mamales.
Recibir una paliza.
Mandar a Pimiangu.
Mándar a casa Dios, mui lloñe.
Masuñar.
Toquetear, sobar.
Mayar.
Moler a golpes a daquién.
Moñase.
Enborrachase.
Na Rula nun pregunten, apunten.
Dizse de lo se que consigue por suerte o escontra lo esperable. Dizse tamién pa señalar que nun importen les causes o les razones, sinón los fechos.
Pegase un sapiazu.
Caer a lo llargo, llevar una bona caída, ensin amparu.
Pegase.
Pelease.
Refrescar (por daquién).
Andar perdíu por una persona, querer tener amoríos con ella.
Rucar.
Comer; aprovechase de lo d’otru.
Ser panín.
Ser mui fácil.
Silbar a les barbaes / Xiblar a les barbaes.
Disimular, nun facer nada, escaquease.
Tar (o quedar) en Pimiangu.
Mui lloñe.
Tar ariáu.
Tener una irritación na piel.
Tar de coña.
Tar de broma.
Tar famientu.
Tener fame.
Tar frayáu.
Tar mui doloríu o cansáu.
Tar pa dir dándoles y pañándoles.
Disponese a marchar d’un sitiu.
Tener afoguín.
Tener muncha gana de daqué.
Tener rocea.
Tener miedo, sopechar.
Tener una engarradiella.
Pelease.
Tirase a pelu gochu.
Llanzase, ensin munchu miramientu o precauciones.
