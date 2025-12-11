Gijón creará grupos vecinales para detectar a personas mayores que viven sin compañía y se sienten solas

El plan para abordar la soledad no deseada en Gijón, en marcha desde hace ya unos años, vuelve a coger velocidad con una nueva medida ya en marcha y varias más en desarrollo. Una campaña de sensibilización en mupis y dos autobuses públicos de la ciudad informarán en las próximas semanas sobre la existencia de este programa, aprovechando estas fechas especiales que muchos vecinos de la ciudad quizás tengan que pasar sin compañía, con un cartel que ilustra un hombre de la tercera edad soplando solo las velas de su tarta de cumpleaños. También, en los próximos meses se prevé recurrir a las asociaciones de vecinos del municipio para crear nuevas "antenas informativas", que es como el plan nombra a los voluntarios que establecen contacto con la Fundación Municipal de Servicios Sociales para alertar de posibles casos de riesgo, como podría ser el de un vecino mayor que vive solo y que deja de frecuentar sin aviso sus comercios de confianza. "Esta campaña es también una llamada a toda la población: necesitamos que los propios vecinos y vecinas estén atentos y nos ayuden a detectar posibles casos de soledad no deseada. Queremos un Gijón en el que nadie se quede atrás ni deje de recibir ayuda si la necesita", señaló Guzmán Pendás, edil de Servicios Sociales.

Los datos

El concejal compartió los datos más recientes que ayudan a contextualizar la soledad no deseada en la ciudad. A inicios de año, en Gijón había 22.400 vecinos de más de 80 años y, de ellos, 9.300 vivían solos, lo que supone un porcentaje del 41,52 por ciento. Señaló el edil del PP que este grupo evoluciona "con tendencia a subir" de acuerdo al padrón municipal. El grupo de edad de vecinos de Gijón de entre 65 y 84 años lo conformaban en enero 64.979 personas, y el de más de 85 años 12.585. La suma implica que en Gijón residen unas 77.500 personas de más de 65 años. La cifra en sí misma es meramente un dato numérico porque hay personas de cualquier edad que viven solas de manera autónoma y que disponen de una red familiar o de amistades, pero sirve también como indicador de que el riesgo de que un gijonés termine en una situación de soledad no deseada pueda incrementarse en los próximos años.

Las labores para detectar esos casos de soledad no deseada, por otra parte, llevan tiempo en marcha y Pendás puso un ejemplo reciente. Tras la encuesta telefónica realizada desde el Ayuntamiento a estos grupos de población, una gestión que alcanzó a casi un millar de personas de más de 80 años, la Fundación municipal realizó después 108 nuevos contactos que se saldó con 24 personas que pidieron acceder a algún tipo de ayuda de la mano de las trabajadoras sociales. Es decir, que había 24 vecinos que sí querían algún tipo de ayuda para sentirse acompañados y que hasta ahora no habían logrado acceder al sistema. De esas 108 llamadas, 43 personas señalaron ya tener ayuda o no necesitarla, y 41 no respondieron al teléfono o colgaron.

Las acciones

Explicó Pendás que, a grandes rasgos, el plan contra la soledad no deseada en Gijón se articula en tres ejes. El primero es el organizativo, que se está modificando con cambios ya anunciados. La mesa de trabajo creada específicamente para esta tarea, que cuenta ya con más de 40 entidades, se hará "más operativa", en palabras del popular, para que pueda funcionar a tres niveles. Así, habrá una comisión de trabajo que se reunirá una vez al mes para abordar los aspectos más técnicos y citas de grupos y espacios ciudadanos que se darán cita con menos frecuencia para abordar las cuestiones más relacionadas con la participación.

El segundo eje, relacionado con las acciones concretas, cuentan ya con medidas evidentes y conocidas, como el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia, pero incluye propuestas más recientes como la dinamización de centros de mayores (que desde hace un tiempo se busca que ofrezcan actividades más variadas para favorecer la participación de sus usuarios) y la idea, ahora en desarrollo, de concretar acciones directas de participación vecinal. En concreto, señaló Pendás que se está ya en contacto con las dos federaciones de asociaciones vecinales de Gijón, la urbana (FAV) y la rural ("Les Caseríes"), para lograr "la implicación de las comunidades de vecinos" en este programa. Se prevé convocar unas jornadas de sensibilización en febrero y que a través de las asociaciones se puedan crear nuevas "antenas informativas" directamente en los barrios. Se hará con el mismo sistema que ya funciona con las farmacias locales y los centros de salud, entre otros: la idea es que el entorno de una persona mayor que vive sola alerte al Ayuntamiento si advierte su vecino ha dejado de salir de casa o parece precisar de ayuda. Y será esa también la misma línea que se pretende ampliar con la Unión de Comerciantes, que ya participan en el programa pero cuya labor se quiere "reimpulsar" para que actúen también como "antenas".

Fechas señaladas

La nueva campaña comunicación, por lo demás, arranca este fin de semana con un presupuesto aproximado de 5.000 euros. Se verán en la ciudad 50 mupis y en dos líneas de autobuses, una urbana y otra rural, así como en pantallas digitales de espacios públicos. Considera Pendás que en estas fechas señaladas una acción de sensibilización como esta es adecuada para "tocar el corazón" de los vecinos.