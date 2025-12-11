El laboratorio de ideas para la economía azul en Gijón busca su "diversidad"

Marina Civil acogió ayer el que fue el tercer encuentro del llamado Think Tank de Economía Azul de Gijón, un laboratorio de ideas creado desde el Ayuntamiento para potenciar la presencia de este sector en la ciudad. Con la vicealcaldesa Ángela Pumariega como encargada de presentar la cita, esta nueva convocatoria buscaba centrarse esta vez en la búsqueda de "sinergias" entre los participantes, que pudieron interactuar entre ellos y conocerse mejor. "Uno de los mayores activos de nuestro ecosistema azul es su diversidad: la formación y la investigación, la empresa, las instituciones públicas, la innovación tecnológica, los servicios marítimos, la industria naval o las infraestructuras portuarias. Y todos representados aquí", señalaba ayer la popular.

La jornada incluyó varias presentaciones de los componentes del grupo mientras éste trabaja "en paralelo" en sus próximas actuaciones. Señaló ayer la vicealcaldesa que "Gijón tiene capacidad para situarse como referente nacional e internacional", así como que la marca "Gijón Azul" es ahora "un instrumento fundamental para proyectar esa posición". En el acto participó el director general de Pesca Marítima, Francisco González.