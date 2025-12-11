Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: "Que bonito es presumir de Asturias"
El establecimiento de Cristina Rey fue el único representante del país en el concurso gastronómico de Francia: "Llegamos con ilusión y muchas ganas de dejar el nombre de nuestra región bien alto"
Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante del barrio La Arena de Gijón: en La Gitana. Ganadora de varios concursos gastronómicos (no solo de callos, sino también de fabada y de pote), Cristina Rey, la propietaria de este popular establecimiento de la calle Aguado, fue seleccionada como única representante española en el campeonato de callos más prestigioso del mundo: el Championnat D’Europe des Produits Tripiers, celebrado en París.
"Qué bonito es presumir de Asturias y más si es fuera de casa", afirmó Rey en sus redes sociales. La hostelera viajó hace dos semanas hasta Francia con su receta de callos. "Llegamos con ilusión, con un gran trabajo de todos y con muchísimas ganas de dejar el nombre de Gijón, de Asturias y de La Gitana bien alto", manifestó.
El ganador, un francés
Pese al esfuerzo, no pudo ser. "No hemos podido traernos el trofeo a Asturias, pero para mí estar allí ya era un súper premio", confesó Cristina Rey. Ser la representante de España y la "embajadora de la cocina asturiana" en París fue una experiencia que le hizo sentirse "aún más orgullosa y agradecida". El ganador fue el joven francés Kevin Cook.
La clave: mucha limpieza
La Gitana triunfa con una receta "muy tradicional" y sin trucos de callos. "Los ingredientes básicos que usamos son el callo, la pata de ternera, las manitas y los morros, un refrito de cebolla, ajo, pimentón y guindilla. Eso sí, todos tienen mucha limpieza", explicó la dueña de La Gitana en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, a raíz de su victoria en 2023 en el campeonato nacional de callos de Lena, organizado bajo el título de "La Callada por respuesta".
Callos digestivos
Cristina Rey ensalza la importancia de las cocciones y el reposo. "Todo se cuece por separado", sostiene. De ahí que una ración pueda llevar un tiempo de elaboración de un día. "Tenemos una buena infraestructura de ollas", bromea Rey, que reivindica la labor de los cocineros en la consecución del premio. Los callos funcionan "todo el año" en el restaurante de La Gitana, desde donde intentan derribar "mitos". "No es un plato pesado, sino muy digestivo. Nosotros no cocinamos con grasas", asegura.
