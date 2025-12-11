El Natahoyo bendice el belén de la capilla de San Esteban del Mar
"Ha quedado extraordinario y refleja los inicios del barrio", aplaude Javier Pérez de la Canal
La representación de un barco de grandes dimensiones que terminó varado cuando se aproximaba a los antiguos astilleros de la ciudad y en cuya bodega se produjo el nacimiento de Jesús. Así es "El pesebre de los mares", el nacimiento que la Asociación Belenista de Gijón inauguró ayer en la rehabilitada capilla de San Esteban del Mar. "Ha quedado extraordinario. Pega totalmente con el origen de El Natahoyo", destacó el director del centro de Formación Profesional Revillagigedo, Javier Pérez de la Canal, quien celebró que este sea el primer uso que se le da a la capilla tras la reforma. "Seguro que a la gente del barrio les va a gustar", remarcó.
El propio Pérez de la Canal fue el encargado de dirigir un acto de inauguración al que acudieron miembros de la Asociación Belenista, integrantes del Club Rotario, representantes de entidades y vecinos. "Quiero bendecir en primer lugar la capilla, que fue algo que no hicimos en la fiesta de inauguración", advirtió el director del Revillagigedo, que unos minutos después hizo lo propio con el nacimiento preparado por los belenistas de la ciudad. "Hay que defender los belenes, ya que parece que la Navidad es solo las luces, que es algo que nos centra más en el consumismo. Los belenes, en cambio, educan en la contemplación", subrayó.
El nacimiento cuenta con 15 figuras, todas ellas obra del madrileño José Luis Mayo Lebrija. El belén recrea la celebración del nacimiento de Jesús en el interior de un barco de más de dos metros de largo que terminó varado cuando se aproximaba a la costa gijonesa. "Quisimos darle ese nombre y recrear esto porque El Natahoyo era una zona en la que predominaban los astilleros. Hubo barcos que quedaron varados y la idea era recordar cómo se vivió aquello", explicó la presidenta de la Asociación Belenista, Elvira Suárez, quien puso el foco en la calidad de las figuras, de las que llama la atención su gran tamaño. "Son totalmente irrecuperables y hemos querido guardarlas para esta capilla porque es una sala que siempre va a estar cuidada", resaltó.
La embarcación, totalmente partida a la mitad, emerge sobre una base de arena y una tela de color azul. Todos los elementos del pesebre fueron trasladados a la capilla de San Esteban del Mar el pasado viernes desde las instalaciones de la Asociación Belenista, ubicada en Moreda.
Para los componentes de la entidad, el belén inaugurado en la tarde de ayer es "realmente especial". "Es muy entrañable poder mostrar aquí nuestro trabajo porque siempre atrae tener un belén tan cerca de nuestra sede. Además, que la capilla vuelva a estar abierta es algo que va a darle mucha vida a la zona", aplaudió Suárez, que agradeció el apoyo recibido por parte de los jesuitas y de los rotarios. "Nos han facilitado mucho. La conexión con ellos ha sido total y ese respaldo se nota en el resultado", agregó.
Por parte de los rotarios, Germán Heredia se mostró "orgulloso y satisfecho" por empezar a darle actividad a la capilla. "Es una inauguración memorable. Ojalá todo lo que vayamos trayendo sea tan maravilloso como este belén", afirmó Heredia, encantado con el trabajo desarrollado por los belenistas. "Me queda alucinado la capacidad de recrear el sentimiento navideño que tienen. Es impresionante ver lo bien que queda en esta capilla", abundó.
Durante el acto, Heredia le entregó unas placas conmemorativas a Javier Pérez de la Canal, a la líder de la Asociación Belenista y a Mario Vigil, el presidente del Chas, por su aportación a la rehabilitación de la capilla desde la empresa Instalaciones eléctricas Vigil. "El pesebre de los mares" se podrá visitar hasta el 7 de enero, de lunes a viernes, de 17.00 a 19.30 horas. Los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero, la capilla permanecerá cerrada.
