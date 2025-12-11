El plan piloto de "coles abiertos" en Gijón arrancará con un estudio de viabilidad

El resultado de un estudio definirá la opción de que el Ayuntamiento diseñe un proyecto piloto de "coles abiertos" que facilite abrir al uso de todos los vecinos los patios de algún centro educativo de la ciudad. La iniciativa de Podemos, la aceptada enmienda de Foro y PP y el apoyo de IU y PSOE –la edil de Vox no estaba– hicieron posible que saliera adelante la propuesta por unanimidad.

Su promotora, Olaya Suárez, la defendió como una forma de dar a colectivos que lo necesitan espacios que son municipales y están sin uso durante tiempo y, de paso, generar comunidad.

"Hay que hacerlo con responsabilidad y realismo. No es sencillo", aseguró el edil de Deportes, Jorge Pañeda, que habló de problemas de logística, de costes económicos y de la necesidad de tener la colaboración de los equipos directivos de los centros. Para la portavoz de Podemos una opción sería contar con entidades como "Abierto hasta el amanecer" para llevarlo a cabo.

Desde el gobierno se votó en contra de las proposiciones del PSOE en favor de más escuelas taller y talleres de empleo y de acciones complementarias ante la gripe aviar–esta iniciativa no logro apoyo de ningún otro grupo– y la de IU sobre el fomento de la practica deportiva al aire libre. La primera con el argumento de que no está en la hoja de ruta del gobierno, la segunda por no ser de competencia municipal y la tercera al entender que lo que se pide ya existe.

Al margen de las proposiciones impulsadas por la oposición se aprobaron, por unanimidad, las tarifas de taxi para el año que viene y, con el no de los tres partidos de la izquierda , el cambio de religioso a educativo de un equipamiento del Codema donde la comunidad claretiana quiere hacer una escuelina de 0 a 3 años.

Otro ajuste presupuestario

Un matiz. Para clarificar dudas el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, concretó que este trámite no necesita de una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) y que aún queda la presentación del proyecto para la concesión de la licencia. No lo tuvo así de claro el socialista Tino Vaquero para quien ya se da "de forma encubierta luz verde a ese nuevo equipamiento educativo".

También por unanimidad salió la, por ahora, última modificación del presupuesto de 2025: 740.000 euros para un reajuste de anualidades en las obras del colegio especial de Castiello, que cuentan con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Gijón, por otra parte, se sumó a la denominada "declaración de Córdoba" por las ciudades universalmente accesibles.

La persistente reivindicación del SAD

Han estado en todas las sesiones y no faltaron a la última. Entre el público, con sus camisetas reivindicativas, estuvieron representantes de la Plataforma del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).