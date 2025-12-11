La reforma integral de los juzgados de Prendes Pando fija ahora su coste en unos 22 millones

Unos 22 millones, y sin contar con el mobiliario y el equipamiento interior. Esa es la estimación del coste de la rehabilitación integral de los antiguos juzgados de Prendes Pando que le sale al Ayuntamiento tras un informe sobre el estado del edificio realizado por el jefe de la sección de Arquitectura y del que dio cuenta el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, en una respuesta a Olaya Suárez, portavoz de Podemos.

Villoria no solo habló de cifras y de las actuaciones necesarias para poner al día al edificio; también dejó claro que el gobierno local no tiene intención de asumir ese coste sobre un edificio que es del Principado y menos en las condiciones, que calificó de "leoninas e inasumibles", fijadas en el acuerdo alcanzado a finales del anterior mandato para dar un uso social a ese espacio.

"Se nos obligaba a costear la obra, hacerla en menos de tres años comprometiendo así un tercio de la inversión municipal porque serían siete millones al año, para una cesión de 30 años y si había algún incumplimiento de algún plazo o compromiso devolver ya el edificio al Principado. Un toma esto, hazlo como yo te digo y para lo que yo te digo y cuidado que si pasa algo revierte el edificio. No vamos a entrar en ese juego", aseguró Villoria recordando que hay edificios municipales –su ejemplo fue la vieja comisaría – que necesitan una rehabilitación.

El estudio realizado desde el Ayuntamiento supondría hacer una intervención completa sobre el edificio, al entender que no tiene sentido actuar solo en una planta cuando es necesaria la renovación completa de sus instalaciones, y de aplicar un módulo de coste de 1.815 euros por metro cuadrado (IVA incluido). El edificio tiene 11.963 metros cuadrados. La reforma no necesitaría de una intervención profunda en la estructura. Algo que reduce los costes.

Todas estas explicaciones acompañaron el no de Gilberto Villoria a la iniciativa de Podemos que pedía un estudio riguroso como primer paso para actuar sobre un edificio vacío desde hace décadas en pleno centro de la ciudad y cuyo uso reivindican desde hace tiempo entidades de todo tipo.

"A mí me gusta"

Tampoco tuvo suerte el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, con su ruego en favor de una reforma integral del parque de la Fábrica de Gas. No lo ve una prioridad la concejalía de Medio Ambiente, cuyo edil, el popular Rodrigo Pintueles, explicó que "se van a hacer allí importantes mejoras con la ampliación de la zona de juegos instalando una minipista, son 114.000 euros" y recordó que hay una partida de 300.000 euros para ampliar otras zonas verdes en el barrio de La Arena. Ya como vecino del entorno, y ante el listado de críticas del edil de IU sobre el espacio, Pintueles remató su intervención con un "pues yo debo tener muy mal gusto pero a mi me gusta".

Si se aceptó el ruego de Alejandro Farpón (IU) para hacer el inventario y señalización de espacios de la ciudad utilizados como "centros de represión, campos de concentración o lugares de detención desde el 21 de octubre de 1937 y durante los primeros años de la postguerra". La respuesta afirmativa se la dio la edil forista Montserrat López Moro.