Así es el templo de la belleza que aterrizará en Gijón el próximo año: tiene todo en perfumería y cosmética a "precios imbatibles" y las tiendas "más bellas del mundo"
La cadena ya cuenta con dos establecimientos en Asturias, que abrieron a finales de 2023
El "templo de la belleza", que está arrasando en toda España por sus "precios imbatibles", llegará en 2026 a Gijón. Se trata de la cadena malagueña Perfumerías Primor, con ya dos tiendas en Asturias, concretamente en Oviedo y en el centro comercial Parque Principado, en Siero, y planes de apertura en Avilés. En Gijón se situará en la antigua sede de Telefónica, en plena calle Corrida.
Primor lo tiene todo en perfumería y cosmética y su lema es que "la belleza debería estar al alcance de todo el mundo". Para ello, la cadena trabaja por ofrecer "los mejores productos a los mejores precios". No solo en sus tiendas físicas, sino también en la web. Aunque Primor está en pleno proceso de expansión por España, abriendo tiendas de norte a sur, la compañía lleva más de 70 años de historia. En concreto, fue fundada en 1953 como un sueño familiar.
Seis plantas de tienda
Primor cuenta con 250 puntos de venta en todo el mundo. Solo en España son 206 tiendas. El grueso de ellas están en Málaga (41) y Madrid (359. Precisamente en la capital española, la cadena abrió este año "la tienda más bella del mundo". Un flagship, ubicado en el número 9 de la calle Preciados, en pleno corazón de Madrid, y con un espacio de seis plantas y 2.100 metros cuadrados. Todos los establecimientos de Primor llaman la atención por su espectacular decorado, lleno de luces y formas que cubren hasta el techo, pero lo de Preciados de Madrid es otro nivel. Parece un museo de productos de cosmética y perfumería.
En Asturias desde 2023
La primera tienda Primor llegó a Asturias en noviembre 2023 y fue a la calle Uría de Oviedo. La segunda subió la persiana un mes más tarde en el mayor centro comercial de la región: Parque Principado, que ha mostrado al Ayuntamiento de Siero su intención de crecer en el concejo con nuevos espacios y nuevas firmas.
¿Qué se puede comprar en Primor?
- Perfumería y cosmética de alta gama: marcas como Dior, Armani, Lancôme, YSL, Carolina Herrera, Loewe, Bvlgari, Cartier, etc. Todas a precios sin competencia.
- Beautik: sección de cosmética low cost con marcas de alta calidad como Essence, Catrice, Sleek…
- € Land: gran variedad de artículos de buena calidad con precios entre 1 € y 2,99 €. En esta sección se pueden encontrar colonias, ambientadores, artículos de higiene, maquillajes, artículos de decoración, papelería, regalos y mucho más.
- Parafarmacia: sección dedicada a los cosméticos, productos de higiene personal y productos naturales.
- Saloon: espacio destinado a productos para el cuidado del cabello.
- Cosmética Coreana: la ancestral filosofía y sabiduría oriental aplicada a la cosmética también tiene cabida en Primor, con marcas como Skin79, Etude House y Tony Molly.
- Maquillaje y cosmética de gran consumo: L’oreal, Maybelline, Maxfactor, Bourjois, Rimmel…
