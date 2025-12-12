El Acuario de Gijón anuncia visitas guiadas gratuitas por su aniversario en 2026

Si todo va según lo previsto, el Acuario de Gijón cerrará este año con un nuevo récord de asistentes, con más de 200.000, y sus responsables aprovecharon ayer estas fechas señaladas para, por un lado, animar a usar su pase anual, que se volverá a regalar a todos los niños de Asturias. Señalaron, por otra parte, que a lo largo del año que viene, cuando se cumplirá el 20.º aniversario del recurso, habrá un programa especial de actividades que incluirá, entre otras citas, visitas guiadas gratuitas para lo clientes con pase y, también, para vecinos con tarjeta ciudadana.

Alejandro Beneit, director del Acuario, explicó que el programa de aniversario se detallará un poco más adelante, porque sigue pendiente de flecos, pero sí quiso adelantar un cambio corporativo: un nuevo logo para conmemorar la efeméride. El diseño incorpora la cifra del aniversario y dos siluetas, la de una tortuga y la de la aleta de un tiburón, en homenaje al centro de recuperación de tortugas del recinto y de sus tiburones "Elisa" y "Currín". Considera Beneit que son fechas también "para ponerse guapos" ante la próxima inauguración de la adecuación provisional de Naval Azul como espacio de paseo.

El plan de "escuelas azules"

De cara al año que viene, el director anunció que habrá, seguro, una "gran fiesta de cumpleaños" de cara a junio, que es la fecha del aniversario como tal, pero que en el marco de esa celebración se pretende aprovechar este 2026 a las puertas para abrirse a la ciudad. "Queremos que Gijón nos conozca mejor", explicó el responsable, que puso como ejemplos la idea ya citada de organizar visitas guiadas y gratuitas a visitantes con pase anual o con la tarjeta ciudadana. Se pondrá también el foco en el Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAMA), el recurso para curar a tortugas enfermas y regresarlas a su hábitat natural, y que cumple cinco años.

Respecto al pase anual y las facilidades para que los niños puedan acudir con más frecuencia al Acuario, señaló también Beneit los esfuerzos de los organizadores por impulsar proyectos educativos.

El principal proyecto educativo en marcha es el que se denomina "escuelas azules" y que busca, a grandes rasgos, implicar a los centros educativos en la concienciación sobre los espacios marítimos y su biodiversidad. Hay ya ocho centros certificados como escuelas azules y entre ellos están los niños del Rey Pelayo, que fueron los invitados de honor a la presentación que organizaba ayer el Acuario en el Ayuntamiento.

En esta puesta de largo estaba también ayer el edil forista Jorge González-Palacios, responsable de Relaciones Institucionales, que fue quien adelantó la previsión de que este año se pueda superar el récord de visitas. Señaló que el Acuario es un "atractivo turístico" pero, también, "una valiosísima herramienta" de concienciación sobre hábitats marinos y un ejemplo de "excelencia del bienestar animal".