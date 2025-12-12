Los antiguos juzgados de Prendes Pando en Gijón tienen "obsoletas" sus redes eléctrica y de saneamiento

Instalaciones "obsoletas" de electricidad, climatización y saneamiento, instalaciones y soluciones constructivas fuera de la normativa, ausencia de recursos de ventilación y "desgaste y deterioro" en todas las plantas. El informe del área municipal de arquitectura sobre el estado del edificio de los antiguos juzgados de Prendes Pando cifra en 21.780.000 euros el coste que supondría abordar una reforma integral del complejo, sin contar la instalación de mobiliario ni posibles refuerzos estructurales extraordinarios al edificio. El documento, que sirvió como base para las explicaciones aportadas en sesión plenaria esta semana por el edil Gilberto Villoria y al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, usa como referencia proyectos de rehabilitación reciente del Ayuntamiento y calcula que sería necesario invertir 1.500 euros por cada metro cuadrado del inmueble, que tiene una superficie de 12.000.

El debate sobre el abandono del inmueble, que es del Principado, volvió a salir a colación en Pleno por una pregunta de Olaya Suárez, de Podemos, para contar con una explicación más precisa sobre por qué el gobierno local lleva meses sosteniendo que esa actuación es inviable para las arcas municipales. Y en este nuevo informe, emitido hace apenas unos días, se arroja esa cifra como dato preliminar que quedaría a expensas de "definir de forma más concreta el alcance de la intervención". Esto se debe a que, por ejemplo, los técnicos municipales entienden que no hay problemas estructurales graves en el inmueble, pero reconocen también que "no se puede concretar más allá que lo observado tras las visitas realizadas" al recinto.

El informe del área de Arquitectura explica que lo que se ha estudiado hasta ahora es "el alcance preliminar de una posible rehabilitación integral del edificio" y en base a una evaluación inicial sobre "el estado general del inmueble", las "necesidades previsibles de intervención" para su hipotética reapertura y una "estimación orientativa" de lo que costaría. Los técnicos se basaron en documentación del archivo municipal y en varias visitas presenciales para obtener los datos y en la premisa de que para reutilizar el edificio para usos públicos se precisaría una rehabilitación a fondo.

Sin daños estructurales

El análisis del edificio sí se saldó con un dato positivo: no se aprecian riesgos llamativos. Se recoge en el informe que "según las visitas realizadas durante los últimos años por técnicos municipales, la estructura del edificio presenta, ‘a priori’, un buen estado". Se señala que "no se han detectado patologías relevantes en elementos portantes, más allá de deterioros superficiales por desuso o falta de mantenimiento", si bien "no se puede concretar" ni asegurar esta valoración con los datos actuales. La conclusión por ahora, en cualquier caso, es que "salvo que tras la realización de ensayos y de un informe técnico exhaustivo y actualizado se desprenda lo contrario", para el edificio de Prendes Pando "no sería necesaria una intervención estructural profunda", por lo que "reduciría significativamente los costes respecto a una rehabilitación integral con refuerzo estructural" que hasta el momento no se estima preciso.

Rehabilitación integral

Sin embargo, la batería de actuaciones constructivas que se consideran necesarias es igualmente amplia. El informe aprecia "instalaciones obsoletas" y cita como ejemplo las de electricidad, climatización y saneamiento, y señala que hay otras "inexistentes", como la de ventilación. Considera que hay una "falta de adecuación a la normativa actual" en instalaciones y construcciones varias y que la distribución actual del inmueble no es "acorde con los usos futuros". Añade que hay un "desgaste y deterioro en acabados interiores", que sería necesaria la "renovación parcial" de la envolvente y de carpinterías y como mínimo revisar las cubiertas y los sistemas de evacuación de aguas, así como adaptar el inmueble de acuerdo a los "criterios de sostenibilidad energética y medioambiental".

Se queda por ahora fuera del cálculo económico, de hecho, acciones que se estimarían también necesarias como la urbanización exterior, el mobiliario y la instalación de equipamiento específico, así como refuerzos estructurales extraordinarios que podrían ser convenientes. "El estado estructuralmente bueno del edificio supone una ventaja importante y evita costes", concluye el informe, pero "el volumen del inmueble y el estado de las instalaciones hacen que la rehabilitación integral sea costosa".

Villoria había reprochado de nuevo este miércoles en Pleno que ese coste sería inasumible para el Ayuntamiento porque la indicación del Principado para ceder el edificio al Consistorio era acometer la reforma "en menos de tres años", lo que supondría "comprometer un tercio de la inversión municipal" durante ese tiempo, y con la condición a mayores de que "si había algún incumplimiento de algún plazo o compromiso" el inmueble regresaría a manos de la administración autonómica.

Una inversión estimada de 21,78 millones

El informe municipal encargado para valorar el estado del edificio de Prendes Pando estima que el inmueble no presenta daños estructurales, al menos visibles, por lo que solo sería necesario, si se considera adecuado, realizar refuerzos extraordinarios. Las grandes dimensiones del edificio, sin embargo, eleva el coste de su rehabilitación a los 21,78 millones de euros porque, se entiende, el complejo necesitaría de una obra integral para poder reabrir como espacio de uso público. Entre las carencias advertidas se encuentran los sistemas de electricidad, climatización y saneamiento, "obsoletas", y la necesidad de solventar el "desgaste y deterioro" de los acabados interiores de todas las plantas. Hay instalaciones fuera de la normativa actual y que no cumplen criterios de eficiencia energética.