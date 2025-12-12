Antonio Orozco hará parada en Asturias dentro de su nueva gira: ya se conoce la fecha y el lugar del concierto
El cantante ha anunciado las ciudades en las que dará sus conciertos con una sola fecha en el Principado
A. R.
El cantante Antonio Orozco anuncia una nueva etapa en su trayectoria en directo con “La gira de tu vida”. Dentro de este nuevo tour por España, el artista catalán hará parada en Gijón. Orozco abrirá el verano gijonés con un concierto el próximo día 20 de junio en el Parque de los Hermanos Castro. Será la única fecha en Asturias.
Durante 2025, Orozco ha revisado sus 25 años de actividad musical mediante un recorrido personal y abiertamente introspectivo. La respuesta del público fue excepcional con prácticamente todos los aforos completos y más de 250.000 entradas. Ese nivel de implicación motivó a plantear una evolución del concepto inicial: pasar de una mirada individual a una experiencia compartida.
A lo largo de su trayectoria, las canciones de Orozco han acompañado momentos únicos del público. “La gira de tu vida” pone el foco en esa relación y convierte al público en parte activa del relato. El proyecto no se limita a revisitar el pasado, sino que busca consolidar un vínculo que ha crecido de manera constante a lo largo de los años. “La gira de tu vida” se presenta, así como un nuevo capítulo en una relación artística y emocional que se ha mantenido firme durante décadas: cada concierto como un reencuentro, cada persona como una historia que suma.
Antonio Orozco acumula más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de diamante, nueve discos de platino y un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, además de una nominación a los Latin GRAMMY. Ha ofrecido más de 3.000 conciertos en España, Europa y Latinoamérica, consolidándose como una de las voces reconocibles del panorama musical en español. Su actividad en directo se complementa con su participación en el programa La Voz y con una presencia activa en redes sociales.
