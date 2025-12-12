El largo camino de un menor en acogida para federarse en fútbol: "Para la Federación solo hay inmigrantes o españoles"

Tiene 17 años, nacionalidad marroquí pese a nacer en Asturias y es un mejor acogido por una familia gijonesa. En septiembre empezó a entrenar en un equipo de fútbol base de la ciudad, pero aún no ha podido federarse. ¿La razón? Los requisitos exigidos a los menores extranjeros. Unos requisitos que buscan evitar casos de niños que cambian de país dejando a su familia atrás para probar suerte en el fútbol y que luego quedan en el limbo si no logran prosperar. Esta regla también se la están aplicando a este joven, pese a que su familia es española y vive en Gijón desde hace tiempo. Así lo denuncia su padre, el exconcejal de Podemos Álex Zapico, quien denuncia públicamente esta situación. Una situación que, eso sí, desde la Federación de Fútbol del Principado de Asturias se responde que poco se puede hacer puesto que las normas para inscribir a menores extranjeros los impone directamente la FIFA.

El asunto, remarca Zapico, se circunscribe al fútbol ya que el adolescente se pudo federar el año pasado sin problemas para jugar a baloncesto. El padre afirma que el de su hijo no es un caso único y que sabe de otros menores en acogida que llevan tiempo esperando para poder federarse cuando hacer deporte es importante para su integración. Desde la Federación Asturiana se matiza, no obstante, que en la región hay 2.500 fichas de menores extranjeros, que este caso sí es único y que otros menores extranjeros que están esperando es porque lo han solicitado recientemente.

Las versiones coinciden en gran medida en los hechos, pero difieren en la interpretación. "Para la Federación solo hay inmigrantes o españoles, no contempla otros supuestos, cuando mi hijo es un niño de acogida en el sistema de protección de Asturias", señala Álex Zapico, que se deshace en agradecimientos hacia el entrenador y el equipo en el que entrena el adolescente. En cambio, cuestiona las actuaciones de las federaciones asturiana y española.

La Federación asturiana responsabiliza de la situación al padre por no entregarle parte de la documentación que le solicitaron. "Nosotros no somos nadie en todo esto; es la FIFA la que pide documentación para los menores extranjeros y él tiene nacionalidad marroquí. Podría estar jugando hace muchos días si el padre hubiera traído lo que le pedimos, como un contrato de trabajo o un alta en la Seguridad Social como autónomo", señala el secretario general de la Federación Asturiana y delegado de protección de menores de la Federación, Carlos García Conde. Conde añade que el interés de la Federación es que el menor juegue porque buscan tener el mayor número de licencias. Pero advierte de que si incumplen las normas de la FIFA pueden quedar "inhabilitados" tanto él como el presidente, José Ramón Cuetos Lobo. Conde concreta que esta norma existe desde hace 10 años.

La perspectiva del padre es distinta. "¿Por qué siendo los padres españoles, tenemos que aportar esa documentación?", señala Zapico, que sostiene que la ficha no se tramitó hasta que puso la situación en conocimiento de las consejerías de Servicios Sociales y de Deportes. También habló con el concejal de Deportes de Gijón.

Desde la Federación se apunta que "ya le explicamos lo que pasaba a las consejerías y a la Dirección General de Deportes, que nos dijeron que tenemos razón", replica García Conde. Entre los requisitos de la FIFA está saber si el menor estuvo federado en su país y otra documentación. También "tiene que llevar cinco años empadronado y no cumple por 13 días; nos estamos pegando ahora con la Federación Española con ese tema, porque lleva más tiempo escolarizado", señala, por su parte, el presidente de la Federación José Ramón Lobo, al tanto de este caso.

El padre, detalla, aportó a la Federación certificados de centros educativos gijoneses sobre la escolarización del menor desde los 7 años, hace diez. No parece estar siendo suficiente para que la Federación Española, donde ya se encuentra la documentación, de paso la ficha del adolescente. "Está suficientemente probado que lleva más de cinco años aquí, a no ser que por la FIFA, la Federación Asturiana o la Federación Española un documento público de la consejería de Servicios Sociales no tenga validez", señala Álex Zapico. Se da la circunstancia de que el menor va a obtener en febrero la nacionalidad española, país en el que reside desde que nació.