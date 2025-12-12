Casa Ataulfo luce pescados y mariscos frescos
A.A.
Casa Ataulfo ofrece una forma directa de encontrarse con el Cantábrico más fresco, el que llega a la mesa convertido en centollo, bugre, santiaguinos, langostas, cigalas o percebes que conservan toda su viveza. El prestigio del restaurante nace del producto fresco y del oficio con mimo. La barra invita a empezar con unos bígaros o con cualquier marisco del día, mientras el comedor mantiene ese aire de casa de comidas que Gijón considera ya un clásico. La lista de pescados sostiene el nivel: virrey, besugo, mero, merluza o pixín se preparan a la plancha o al horno, y la carta luce sus arroces, con bugre, con cigalas o en paella de marisco, así como otras elaboraciones para quien prefiere bocados diferentes, incluidos platos de cuchara como la fabada asturiana.
La sidra completa la experiencia sin necesidad de adornos. JR de etiqueta verde y Sed de PKDO DOP acompañan cada plato con naturalidad. Los camareros la sirven mediante el escanciado tradicional que define el carácter de la casa. Ese gesto resume bien la esencia del restaurante: autenticidad y una manera de entender la cocina marinera que no ha variado con el tiempo. Casa Ataulfo no necesita proclamas; su trayectoria y su producto bastan.
