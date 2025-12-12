Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre los vencejos en el colegio Honesto Batalón de Gijón

La cita la impulsó SEO Bird Life

N. M. R.

Los escolares del colegio Honesto Batalón recibieron esta mañana una charla sobre los vencejos en el marco de una actividad de educación ambiental organizada por SEO Bird Life.

En el centro educativo, además, se han instalado varias cajas de anidaje para los vencejos. En la actividad estuvo el edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles.

