Charla sobre los vencejos en el colegio Honesto Batalón de Gijón

Los escolares del colegio Honesto Batalón recibieron esta mañana una charla sobre los vencejos en el marco de una actividad de educación ambiental organizada por SEO Bird Life.

En el centro educativo, además, se han instalado varias cajas de anidaje para los vencejos. En la actividad estuvo el edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles.